注意！英國研究：經常做噩夢早死風險高出3倍

英國研究發現，每週做噩夢的民眾70歲前死亡風險和很少、不做噩夢者相比，多出3倍左右。睡眠示意圖。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國失智症研究所和倫敦帝國學院的奧泰庫（Abidemi Otaiku）博士率領研究團隊，發現每週做噩夢的民眾70歲前死亡風險和很少、不做噩夢者相比，多出3倍左右，就算是每月做1次噩夢也會提高早死風險。

據英國《獨立報》報導，奧泰庫團隊找來2429名8至10歲兒童、18萬3012名26至86歲成年人，對他們展開最長為19年的追蹤，發現經常做噩夢不僅和早死有關，無論是兒童或大人也都有加速老化的現象。

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奧泰庫指出，這是因為噩夢會擾亂睡眠品質和時間，從而削弱人體細胞在睡眠時的修復能力。奧泰庫說，人的大腦在睡眠時無法區分夢境和現實，而噩夢中經常遭遇戰鬥或逃命的狀況，導致體內皮質醇（腎上腺皮質激素）增加，皮質醇本身就和細胞加速老化密切相關。

奧泰庫研究顯示，噩夢比抽菸、肥胖、不良飲食、不運動相比更能預測早死機率（和早死更相關），呼籲當局應該將此視為「公衛問題」。

奧泰庫透露，好消息是噩夢可以預防，只要好好控制壓力、治療焦慮或憂鬱、不看恐怖電影，在保持良好的睡眠衛生（Sleep hygiene）狀況下就能有效減少噩夢。

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