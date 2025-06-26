健康網》1年讓腸子「變美」 5生活習慣改善黑腸症

醫師表示，多喝水、增加纖維攝取、運動、把保健食品改為補充單純益生菌、多吃原型食物，改變成活習慣一年後，腸子由黑變美；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕65歲左右的女性有長期便秘困擾，第一年大腸鏡清腸效果不理想，回去後她女兒採購一些健康食品，以為能夠幫助排便，對腸道有益，結果第二年清腸效果好多了，卻發現大腸黏膜黑色素沉澱，也就是俗稱的「黑腸症」，禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學介紹症狀與給建議後，第三年她的腸子「變美了」，因為她改變了生活習慣：多喝水、增加纖維攝取、運動、把保健食品改為補充單純益生菌、多吃原型食物。

詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文說明，黑腸症是一種大腸壁色素沉澱造成的疾病，成因是因為長期服用瀉藥，造成腸道細胞受損，受損細胞顯示深色，會被巨噬細胞吞噬，因此腸道粘膜會呈現深棕色。簡單來說，它其實是一種因長期服用瀉藥或刺激性保健品，導致大腸上皮細胞受損、色素沉澱的現象。雖然它本身是良性的，不會引起疼痛，但代表腸道功能已經開始退化。

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詹宜學指出，黑腸症的症狀有：便秘會越來越嚴重、腸子越來越無力、長期下來反而更依賴排便產品，不過通常停止使用瀉藥以後，腸子會慢慢恢復光澤。一般情況來說，停止使用這些產品後，腸道還是有機會可以恢復的，但關鍵在於改變生活習慣。

詹宜學強調，腸胃道是我們營養吸收的主要器官，若能保持腸道的健康，就能擁有健康的身體；腸道不只是人體營養吸收，它更是免疫的重要根基。所以想讓腸道「變年輕」、變健康，就要記得：每天多喝水、多吃天然原型食物、多運動、補充益生菌、減少刺激與依賴，因為腸道好，皮膚好，心情跟著好，健康生活少煩惱。

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