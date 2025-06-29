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健康 > 心理精神

健康網》失眠苦不堪言 醫：別讓科技產品上你的床

2025/06/29 21:41

睡眠專家指出，在睡覺的房間裡使用科技產品，例如，手機或電腦，是對睡眠最不好的習慣之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

睡眠專家指出，在睡覺的房間裡使用科技產品，例如，手機或電腦，是對睡眠最不好的習慣之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每10人中就有1人有失眠困擾，尤其夏天熱氣逼人，床單黏在身上，腦海中還想著明天的工作，翻來覆去就更睡不著。這個時候不少人會習慣拿出手機、筆記型電腦，或是打開電視打發時間，等著進入夢鄉。然而，根據睡眠專家的說法，千萬不要讓科技產品上你的床。

UNILAD》報導，加州大學神經科學與心理學教授馬修・沃克（Dr. Matthew Walker）在接受《每日郵報》（Daily Mail）訪問時指出，床只能用來睡覺和共度親密時光。一旦在床上使用電子產品，它就會訓練大腦把這些活動與床產生聯想。因此，他強調「床絕對不應該當辦公桌使用」。

他說，在睡覺的房間裡使用科技產品，例如，手機或電腦，是對睡眠最不好的習慣之一。因為這些螢幕會發出藍光，藍光會干擾大腦原本的睡眠節奏，使人更難入睡，而且就算睡著了，睡眠品質也會變差。藍光還會抑制身體分泌褪黑激素，它恰好是一種幫助入睡的荷爾蒙。因此，移除所有與3C相關的科技產品，和帶有藍光的東西，會有很大的改變。

同時，馬修・沃克還分享，可以在睡眠習慣中添加一些內容，促進更好的睡眠，例如，堅持全天候的作息時間並且不要隨意變動。這樣一來，白天與晚上就會變得有規律，讓身體自動放鬆並準時醒來。舉例來說，如果每晚同一時間入睡，每天早上都在同一時間醒來，身體就會順利地開始建立一致的睡眠循環。

他建議午餐後不攝取咖啡因，將能夠更快地放鬆下來，還有1項做法，睡前1小時遠離科技產品，讓身體平靜下來，比如「漸進式肌肉放鬆」或「正念冥想」，幫助自己更容易入睡。

此外，他還建議，設個鬧鐘在睡前1小時時，把家裡一半的燈光調暗，連續做2個禮拜。之後再把燈光調回正常亮度，問問自己比較喜歡哪一種？

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