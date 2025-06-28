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健康網》CRP偏高警訊！學者教「這樣做」不靠藥物抗發炎

2025/06/28 17:22

學者表示，想要不靠藥物降低CRP，除應避免促炎食物外，可多吃深海魚如鮭魚、十字花科蔬菜、膳食纖維等，有助遠離慢性發炎的威脅；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，想要不靠藥物降低CRP，除應避免促炎食物外，可多吃深海魚如鮭魚、十字花科蔬菜、膳食纖維等，有助遠離慢性發炎的威脅；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健檢報告中出現的一些專有名稱，經常令人霧煞煞，舉例來說，許多人不知道什麼是CRP。營養學洪泰雄說明，CRP的全名是「C-反應蛋白」，表示身體發炎時由肝臟分泌的蛋白質。想要不靠藥物降低CRP，可多吃深海魚、十字花科蔬菜、綠茶等食物，或是補充膳食纖維。此外，也要避免攝取促進發炎的精製糖等食品，飲食調整加上建立良好生活習慣，便能遠離慢性發炎的威脅。

你是否經常感到疲倦、腸胃不適、關節痠痛、皮膚暗沉，甚至體重難以控制？這些看似不起眼的症狀，其實可能都與慢性發炎有關。洪泰雄於臉書專頁發文表示，當身體有感染狀況、壓力大、慢性病、甚至內臟脂肪過多時，CRP可能就會悄悄升高，也是體內發炎的警報器。

那麼，不靠藥物怎麼降低CRP？洪泰雄說，其實透過以下飲食要點和調整生活習慣，就能大大改善身體發炎狀況。

多吃抗炎食物：富含 Omega-3的深海魚，例如：鮭魚、鯖魚；十字花科蔬菜，例如：花椰菜、高麗菜；莓果類如藍莓、蔓越莓；以及綠茶、薑黃、黑蒜等。

補充足夠膳食纖維：建議多吃來自全穀類、豆類、水果、蔬菜的纖維，有助腸道菌平衡，間接可降低發炎。

調整生活習慣：肚子大代表發炎程度高，應控制體重、減少內臟脂肪；每週至少進行150分鐘運動，如快走、瑜珈、游泳等；睡得飽、壓力少是身體最好的修復劑；遠離香菸、限制飲酒。

少吃促炎食物：精製糖、白麵包、甜點；加工食品、反式脂肪如人造奶油；紅肉與香腸、培根；過量酒精與含糖飲料；以上這些食物容易促進發炎，建議應盡量避免。

此外，如果有需要，也可以補充Omega-3、維生素D、鎂、鋅、薑黃素等營養素，加強抗發炎效果，但建議應先諮詢醫師或營養師。

洪泰雄強調，CRP並非單純一個指數，而是身體發炎與健康狀態的反映。當我們學會用天然食物取代藥物，用規律生活取代壓力習慣，身體也會回報健康與穩定。

學者說，精製糖、白麵包、甜點；加工食品、反式脂肪如人造奶油；紅肉與香腸、培根等食物容易促進發炎，應盡量避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，精製糖、白麵包、甜點；加工食品、反式脂肪如人造奶油；紅肉與香腸、培根等食物容易促進發炎，應盡量避免攝取；示意圖。（圖取自freepik）

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