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健康網》吃太飽、變胖=胃凸？ 學者揭6原因 「它」最常見

2025/06/28 10:56

學者分享造成胃凸的6個可能的原因：姿勢不良、消化不良、胃下垂、橫膈膜鬆弛或膨出、進食習慣差、脂肪型胃凸；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者分享造成胃凸的6個可能的原因：姿勢不良、消化不良、胃下垂、橫膈膜鬆弛或膨出、進食習慣差、脂肪型胃凸；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常覺得胃悶、脹氣，甚至有胃凸困擾？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，許多有胃凸的人，經常誤以為是變胖、吃太飽導致，然而，他們體重未必過重，而是因為姿勢不良、消化不良、胃下垂、橫膈膜鬆弛或膨出、進食習慣差、脂肪型胃凸等6原因所致。其中，姿勢不良是最常見的原因。

洪泰雄表示，胃凸，簡單來說就是上腹部看起來鼓鼓的、有凸出感，多半發生在肚臍以上、胸骨下方的位置。常被誤認為「吃太飽」、「脂肪堆積」、「氣脹」或「變胖」。

他分享，胃凸並不是一個正式醫學診斷名稱，而是一種外觀上或感覺上的現象，它的出現，背後可能牽涉到多種生理或生活習慣問題：

細嚼慢嚥、注意姿勢 避免胃凸

●姿勢不良：該原因最為常見。駝背、骨盆前傾，導致腹壓集中在上腹，腹部肌肉無力，無法支撐內臟。長時間坐著、不正確用餐姿勢都會造成胃部向前凸出。

改善建議：加強核心肌群訓練，改善坐姿與站姿，練習打開胸腔，收腹不駝背。

●胃脹氣或消化不良：飲食過快、狼吞虎嚥，吞入過多空氣，吃大量易產氣食物（如豆類、甜食、碳酸飲料、精製澱粉），消化酵素分泌不足，使食物停留太久，胃排空變慢。

改善建議：飯後走動10分鐘，促進胃排空；細嚼慢嚥、咀嚼20-30下再吞嚥，並減少加工與碳酸飲料。

學者指出，喝太多碳酸飲料會導致消化酵素分泌不足、胃排空速度變慢，最好少喝；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，喝太多碳酸飲料會導致消化酵素分泌不足、胃排空速度變慢，最好少喝；示意圖。（圖取自freepik）

●胃下垂（Gastroptosis）：胃的位置過低，導致食物容易積聚在下胃部，讓上腹更明顯隆起。好發於過瘦女性、腹部肌肉鬆弛的人。

改善建議：增加體重與肌肉量、避免久坐不動。

●橫膈膜鬆弛或膨出：年齡增長、長期壓力或便秘使橫膈膜功能下降，導致胃部因無支撐而向外擴張，造成胃凸。

●進食習慣不良：喜歡吃到撐、暴飲暴食、飯後馬上躺下、趴睡，都容易讓胃內容物向外擠壓，讓胃部看起來更凸。

改善建議：採用「7分飽原則」、避免飯後躺下。

●脂肪型胃凸（假性肥胖）：體脂率偏高但肌肉不足，造成脂肪堆積在上腹部表層，造成視覺胃凸，而這種情況的腹部按起來是軟的。

改善建議：飲食控制、有氧與重量訓練並行，達到減脂增肌效果。

洪泰雄表示，胃，不只是「裝食物的袋子」，其狀態反映我們的飲食節奏、壓力程度、核心力量與生活習慣；而胃凸不單只有「胖」的問題，還反映著內在運作與生活習慣的訊號。想讓胃平坦、消化順暢、精神飽滿，就要從每1口咀嚼與每1次姿勢開始改變。

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