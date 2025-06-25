出國買保險套、口罩轉售恐觸法！ 食藥署「限量、規定」一次看

暑假出遊潮來臨，食藥署提醒，民眾出國購買食品、藥品、醫療器材、化粧品「限自用」，轉手販售恐挨罰。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕暑假出國潮來臨，不少民眾愛在國外大肆掃貨，回國後順手轉賣未開封的商品賺點外快，衛福部食品藥物管理署今（25日）提醒，這樣的行為恐已觸法，尤其像是OK繃、衛生套（保險套）、醫用口罩等，都被歸類為醫療器材，自用攜帶入境有數量限制，若轉手販售更可能挨罰。

食藥署今天召開例行記者會，重申入境攜帶食藥醫粧「限自用」。根據食藥署統計，食品違法販售屢見不鮮，自2021年至今，查獲未經輸入查驗即販售案件共781件，其中744件已裁罰，總罰鍰高達2045萬元，最高單筆罰20萬元，有37件持續調查中。

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藥品違規方面，光是在網路上賣藥的違規賣家數量就很驚人，2023年查到有1363家網路賣家違規販售藥品，其中超過7成是無照賣家，2024年雖然有下降，但仍有913家違規，其中有732家一樣是無照經營；去年各地衛生局加強網路巡查，總計檢查5458件，結果發現有1012件涉違法賣藥。

至於醫療器材，若未符便捷通關的品項與數量限制，且未事先申請核准輸入，同樣觸法。2023年共查獲363件，2024年查獲334件，所有案件皆已移交地方衛生局依法處辦。

食藥署醫療器材及化粧品組專委楊怡真指出，近年常見民眾從國外帶回除毛儀、血壓計，以及低周波治療器搭配的電極貼片等，回國後違規轉售，經查獲恐面臨高額罰鍰。她提醒，依各類商品適用法規不同，食品可依「食安法」處3萬元至300萬元罰鍰；藥品依「藥事法」可處3萬元至200萬元罰鍰，若情節重大，還可能觸犯同法第83條，最高可判7年以下有期徒刑，並得併科最高5000萬元罰金；若違反「醫療器材管理法」可處3萬元至100萬元罰鍰；違反「化粧品衛生安全管理法」則可處1萬元至100萬元罰鍰。

食藥署也分享四大類限量規定：

●「食品」方面：錠狀、膠囊狀食品：每種最多12瓶，總量不超過36瓶。一般食品總價值不超過1000美元、總重量6公斤內。

●「藥品」方面：非處方藥每種最多12瓶，總量不超過36瓶。處方藥如果沒帶處方箋，限2個月用量，有處方箋者最多6個月用量，不得超過醫師開立數量。 管制藥品必須持醫師處方，最多6個月用量，不得郵寄。一般藥品若以郵寄方式寄回，需事先申請核准。

●「醫療器材」：以半年為限，OK繃60片、液體OK繃4條、棉棒200支、衛生套60個、衛生棉條120個、日拋隱形眼鏡每種度數60片（限同品牌，最多2種度數）、 矯正鏡片1副、醫用口罩250片。

●「化粧品」：則須符合海關入境報驗規定，特別注意要注意的是玻璃安瓿（AMPOULE）包裝的化粧品須事先申請核准，否則禁止入境。

出國買化粧品留意事項。（食藥署提供）

入境攜帶藥品限量規定。（食藥署提供）

攜帶醫療器材入境時可便捷通關的限量規定。（食藥署提供）

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