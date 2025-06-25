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健康 > 心理精神

失智症早篩可望成真！ Tau蛋白沉積識別工具臨床試驗中

2025/06/25 12:23

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）表示，阿茲海默症與Tau蛋白沉積有關。（記者林惠琴攝）

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之（左）與新旭生醫創辦人張明奎（右）表示，阿茲海默症與Tau蛋白沉積有關。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕前衛生署長林芳郁罹患失智症引發關注，醫師指出，目前失智症以阿茲海默症為大宗，其中早期阿茲海默症已有新藥能夠延緩惡化，但及早篩檢診斷是關鍵，大腦Tau蛋白沉積可作為識別角色，國內有生醫業者研發可用顯影劑，配合正子攝影，可望讓阿茲海默症早篩早治療成真，現已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，國家衛生研究院最新調查推估，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，而失智症患者近5成為極輕度、輕度，多數屬於阿茲海默症。

食藥署今年已核准「樂意保」、「欣智樂」兩款新藥，可提供早期阿茲海默症患者使用。徐榮隆指出，若可及早篩檢診斷用藥，就可望延緩疾病惡化，不像過去只有症狀藥物可用。不過，現行只能使用量表判斷「很有可能」是阿茲海默症患者，若有生物標記物促進精確診斷，有助於及時對症用藥。

高雄長庚醫院神經內科部副主任張瓊之表示，科學研究已證實，阿茲海默症與大腦類澱粉沉積，以及記憶、認知功能相關的Tau蛋白沉積有關，被認為是涉及雙蛋白的疾病，但類澱粉沉積通常出現在健忘等症狀出現前的20年，Tau蛋白沉積則可能提前於症狀出現前10年發生，相對較有機會成為診斷阿茲海默症的生物標記物。

張瓊之指出，最接近阿茲海默症發病點的變化是Tau蛋白沉積，可搭配正子影響觀察，且新藥「欣智樂」的三期臨床試驗也發現，Tau蛋白越少，治療效果越好，顯示早期篩檢診斷的重要性。

新旭生醫創辦人張明奎說明，目前已研發「Tau蛋白顯影劑APN-1607」，可將腦中Tau蛋白沉積狀況視覺化，協助醫師準確判斷病程與治療時機，在早期發現失智症與處方決策中扮演重要角色。除了中國的第三期臨床試驗外，美國也有第二、三期臨床試驗進行中，且台灣參與其中，現在已向台灣食藥署接洽申請藥證等相關事宜。

張明奎亦指出，目前全台正子攝影數量有限，且大多用於癌症患者，未來也可引進日本開發的輕量型腦部專用PET儀器，搭載行動巴士巡迴檢查，讓國人接受阿茲海默症篩檢，並可結合人工智慧（AI）影像診斷判讀與雲端數據中心，實現早篩早治療的願景。

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