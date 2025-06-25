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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重戒澱粉？ 營養師點名「這款」可以天天吃

2025/06/25 17:43

營養師表示，減重期間可以吃澱粉，重點是要選對食物，如糙米等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，減重期間可以吃澱粉，重點是要選對食物，如糙米等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重一定要戒澱粉，從此過上無澱粉人生？營養師薛曉晶表示，這是錯誤的迷思，不只讓人吃得痛苦，還可能影響代謝、減重效果，減重不是不能吃澱粉，而是要選對澱粉，其中原型澱粉如糙米、南瓜、地瓜等，富含膳食纖維與微量營養素，有助於延緩血糖上升、增加飽足感，還能保護腸道健康，天天吃也能減重。

不吃澱粉影響代謝、減重

減重不吃澱粉小心影響減重成效與代謝健康，薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文引述2022年1篇發表於《Journal of Human Nutrition and Dietetics》的統整研究顯示，低GI（升糖指數）飲食比極端禁澱粉更有助於穩定血糖與減脂，而且更容易持之以恆。因此問題不是吃了澱粉，而是吃錯澱粉。

營養師舉例，糙米、南瓜、地瓜等原型澱粉，富含膳食纖維與微量營養素，有助於延緩血糖上升、增加飽足感，還能保護腸道健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，糙米、南瓜、地瓜等原型澱粉，富含膳食纖維與微量營養素，有助於延緩血糖上升、增加飽足感，還能保護腸道健康；示意圖。（圖取自freepik）

澱粉挑選一次看

●原型澱粉—可以天天吃：如糙米、南瓜、地瓜，富含膳食纖維與微量營養素，有助於延緩血糖上升、增加飽足感，還能保護腸道健康。曾有研究指出，這類低GI原型碳水能促進飽足感與減少脂肪累積。如烤雞腿＋糙米南瓜飯＋炒青菜，是健康減脂的黃金組合。

●減糖替代品—可以常備在冰箱：如花椰菜糙米飯、香米蒟蒻飯，看起來像澱粉，但熱量大幅下降，口感佳、血糖友善，減重也能吃得滿足！不只如此，這類食物不僅保留纖維感，也有助於建立良好的進食節奏與飽足反饋。

●偶爾使用的澱粉替代品：如蒟蒻麵等無醣無熱量，但其缺乏「實質能量來源」，長期下來反而會影響荷爾蒙與飽足激素，因此不適合天天吃。

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