健康網》長輩失智別怕！醫談失智判斷與預防

醫師建議，若能改善部分生活習慣，將可大幅降低失智風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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林芳郁罹失智》醫：認識的醫師年輕失智 多投入這些科

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期前衛生署長罹患失智症的新聞令大眾意外，也是得高齡失智的狀況被熱烈討論。精神科醫師沈政男說明，目前診斷失智的測驗中，有兩道題目對於判斷相當有幫助：詢問今天是幾月幾日，以及簡單的背誦與計算。另外沈政男列出改善失智的14個細節，只要能做到，便能大幅降低失智發生風險。

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前衛生署長林芳郁驚傳罹患失智症，引發大眾對於失智的關注。（資料照）

沈政男在臉書說明，他曾被問到：有沒有什麼心理測驗可以敏感地偵測失智的最早期跡象，不用等到明顯退化才診斷？

沈政男說明，現在最常用的失智心理測驗是MMSE，考一些定向感、計算能力、記憶力與操作能力等，滿分三十分，如果有中學以上學歷，二十四分以下就算異常。川普前陣子考的是MoCA，跟MMSE類似。

另一種是CDR，六個生活領域綜合起來評估，1、2、3分別對應於輕中重失智，0.5是疑似失智，0分是正常，通常「長照2.0」的等級評估會用到CDR。

那麼是不是讓老人家考個心理測驗，看分數就能診斷失智？沈政男強調「不是喔！」有沒有失智，是診間的醫師做最後判斷，心理測驗只是參考，因為得分會受到考試當時種種狀態影響，比如老人家根本不想被考試，這時分數就會偏低。

然而，MMSE的兩道題目，對於判斷失智與否相當有幫助！

一是定向感，也就是禮拜幾、幾月幾日、節日、季節與年，尤其是前兩個。如果你擔心長輩失智，就每天問：「媽媽，今天禮拜幾？幾月幾日？」如果好幾次都答不出來，就要帶去門診評估。

二是三種東西測驗。「媽媽，我講三樣東西，你記起來，我等一下再問你，火車、月亮、冰箱（一秒鐘講一個）」。然後馬上請媽媽覆誦，確定有聽進去：「媽媽，你全部講一次！」再來穿插算術題：「一百減七，連續減五次，把每一次的答案都告訴我。」媽媽這時會說，「九三、八六......」講完以後，就回過頭來問媽媽：「剛剛那三樣東西，請你再講一次！」

如果三樣東西，這時都能全部講出來，大致上就不是失智！如果只講一樣、兩樣呢？過一段時間再重複施測，如果還是沒辦法講完整，就帶去門診評估。這一題考的是短期記憶，也就是剛發生的人事物能不能記起來，這是失智的最早期跡象；比如早餐吃過以後，想不起來吃什麼，就是短期記憶出了問題。

此外，沈政男提醒，觀察長者的生活狀況，一些比較需要認知功能的活動，比如吃藥、做家事、購物、打電話、記帳等，有沒有出錯，尤其是吃藥；如果出錯就要帶去門診評估。

針對預防，沈政男表示，這是2024國際失智症協會公布的實證建議，總共有14個危險因子，都不難了解；只要針對這14個事情做改善，就能減低失智風險45%。

●糖尿病。

●低密度膽固醇。

●高血壓。

●抽菸。

●肥胖。

●空氣污染。

●腦傷。

●憂鬱。

●身體活動太少。

●酗酒。

●教育程度低與認知活動少。

●重聽。

●視力障礙。

●社交接觸少。

沈政男解析，如果已經被醫師診斷失智，比如阿茲海默症呢？接下來最要緊是找藥物來治療？目前阿茲海默症的藥物治療效果都很有限，最要緊是兩個字：照顧。以最新說要在台灣開打的高價單株抗體藥物來說，當時美國FDA要發牌照的時候充滿爭議，因為藥效普普，而副作用還不小。

失智的當事人痛苦，照顧者也是備感艱辛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

失智要怎麼照顧？沈政男提醒兩大原則：說謊與造假。只要能夠讓失智長者開開心心，不管你說什麼、做什麼，都是好的照顧方法！「要回家？喔，好好好，先去洗澡，洗完再帶你去。」（如果平常不願意洗澡，正好一石二鳥）；「要找媽媽？喔，好好好，天色已晚，沒有車班了，先去睡覺，明天再帶你去找媽媽。」

沈政男提醒，失智阿公阿嬤，永遠都是對的；從今以後不再對他們說No。問題是，也不是他們說要回北部或南部老家什麼的，你就傻傻地照做，而是要用聰明方法滿足他們已經扭曲的需求。「要回台北？喔，好好好，你先去吃飽，再帶你去。」

吃飽以後如果還是要回去，就帶出門，轉一圈以後回到原點，然後說「台北到了！」不要說去台北，去高雄、中國、美國，都是同一套作法。當然，你要根據老人家目前的認知功能去說謊與造假，不然不會有效果。

失智不是正常老化，醫學專家都會這麼說，這當然沒錯，問題是，失智跟老化有明顯相關，越老就越容易失智。人不是這樣老，就是那樣老，失智形同一種腦部衰竭，brain failure，就好像心臟衰竭一樣，這是一個不可逆的退化過程，重點是陪伴罹病者與照顧者，開開心心過每一天，我認為這是失智照顧的最高目標。

只是，非常多的失智者與照顧者，不要說開開心心過每一天，根本就是過著水深火熱、暗無天日的生活！這時候，就要找到一個對於藥物治療（認知藥物、心理行為藥物）、非藥物治療（活動治療、行為治療、家屬諮詢與支持）、長照運用（居家、日間、機構、外籍看護），三者都很熟悉的專業人員與團隊來幫忙你。

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