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老翁偷16根香蕉稱「沒錢」現場吃光判拘役 醫：恐罹1病
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣80歲老翁到某水果攤偷16根香蕉，店家要他付錢卻遭回「我沒錢！」，隨即在現場開吃，16根香蕉全吃光，香蕉皮成了偷竊證物。老翁堅持「肚子餓才吃香蕉，沒錢賠償！」，被南投地院法官依竊盜罪名判拘役6日，精神科醫師說，老翁若未有偷竊前例，且胃口改變，有可能罹患失智症。
該名汪姓老翁4月下旬下午近5時，到草屯某水果攤隨手拿了一串香蕉就要離開，店家發現阻止他離去，要他付錢後才能帶走香蕉，老翁說他沒錢，還說他肚子餓，隨即不管店家警告「我要報警」，開始剝香蕉開吃，吃完香蕉皮就丟地上，1根接1根，等員警接獲報案到場時，他剛好吃完16根香蕉，被警方以竊盜現行犯逮捕。
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汪姓老翁跟檢察官說「肚子餓才吃香蕉」，也說沒有錢付帳，檢方聲請簡易判決，南投地院法官考量他滿80歲年事已高，依刑法第18條第3項規定減輕其刑，判處拘役6日，若易科罰金折合6000元。
16根香蕉一口氣吃完，香蕉容易有飽足感，1根香蕉約100大卡熱量，老翁一下子吃掉1600大卡，已快2盤炸雞腿飯的熱量，有人懷疑他是否因失智導致行為脫序且忘了飽。衛福部草屯療養院老人精神科主任郭佳倫表示，是否為失智症還要專科醫師檢查診斷，而失智症的確會有行為、認知功能改變，時序會混亂，且胃口會改變，有人會吃不下，有人則會以為自己沒有吃飯看到東西拚命吃。
這位老翁若以前沒有偷竊行徑，且過去胃口普通，不曾一口氣吃掉那麼多香蕉，有可能與失智有關，要請其家人帶他帶醫療院所檢查診斷。
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