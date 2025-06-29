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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香菇抗老增免疫 醫：「這種」香鮮滿滿助補鈣

2025/06/29 08:34

醫師指出，香菇不僅料理時可提味，所含酚類、β-葡聚糖等營養素也具抗老、抗炎、增強免疫等功效；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，香菇不僅料理時可提味，所含酚類、β-葡聚糖等營養素也具抗老、抗炎、增強免疫等功效；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香菇膳食纖維高、富含多醣體，素有「菇中之王」美稱。西園醫院婦產科醫師邱筱宸分享，香菇不僅料理時可提味，所含酚類、β-葡聚糖等營養素也具抗老、抗炎、增強免疫等功效。此外，乾香菇因在日曬過程中會分解出更多鳥苷酸與香氣成分，所以通常會更香更鮮，同時還能轉化出珍貴的維生素D2，也是天然補鈣好幫手。

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文表示，香菇之所以特別好吃，是因為它富含一種強效的鮮味物質鳥苷酸（Guanylic Acid）。這是一種天然的核苷酸類物質，能與食物中的麩胺酸，如昆布中的鮮味來源，產生「鮮味協同作用」，使得湯頭或菜餚更甘甜、有層次；尤其經過日曬後，鳥苷酸會分解更多，香氣也更濃。

富含β-葡聚糖、酚類抗老又抗炎

至於小小一朵香菇，究竟有哪些營養成分？邱筱宸說，香菇不只是提味食材之一，也富含以下多種對健康有益的營養素：

維生素D2：有助維持骨骼健康、提升鈣吸收，對於素食者來說，也是有助補鈣的一大福音。

β-葡聚糖：具有增強免疫、抗發炎、可能有抗腫瘤潛力等功效。

抗氧化物質酚類：幫助延緩老化、對抗自由基。

膳食纖維：有助腸道蠕動。

醫師表示，乾香菇在日曬過程中會分解出更多鳥苷酸與香氣成分，也會更香更鮮，還能轉化出珍貴的維生素D2，也是天然補鈣好幫手；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，乾香菇在日曬過程中會分解出更多鳥苷酸與香氣成分，也會更香更鮮，還能轉化出珍貴的維生素D2，也是天然補鈣好幫手；示意圖。（圖取自photoAC）

研究：植物性普林含量與痛風無關

另，很多人關心吃香菇是否會引發痛風？邱筱宸指出，香菇確實屬於中等至偏高普林食物，特別是乾香菇的水分被去除後，普林成分高度濃縮。但近期研究顯示，不同於動物性普林的影響，植物性高普林食物對血中尿酸的影響較低，且實際上與痛風發作無關。因此，痛風患者不必完全避開香菇和豆類，只要適量吃，均屬安全攝取範圍，應小心避免的應是動物性高普林食物如內臟。

邱筱宸說，一般人天天吃香菇沒問題，但須小心熬煮高湯其他添加物導致鈉攝取過量，尤其慢性腎病或心衰竭患者最好淺嘗即止；並建議食用掌握以下幾個重點：優先選擇新鮮香菇，避免使用粉末香菇、香菇精等；料理以水煮、蒸煮為主，避免油炸、紅燒過鹹等方式；與其他蔬菜搭配食用，如菠菜、蘆筍等，攝取均衡營養，避免只吃單一食物。

邱筱宸強調，香菇是兼具美味與營養的優良食材，尤其在素食與健康飲食中具有極高價值。但飲食過猶不及，須懂得選擇種類、控制份量與烹調方式，才是溫柔對待身體的好方法。

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