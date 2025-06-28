自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》晨勃消失怎麼辦？ 醫解析4大原因

2025/06/28 21:03

戴定恩提醒，晨勃消失不僅可能與疲勞有關，更可能是睪固酮下降或血管健康出現警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

戴定恩提醒，晨勃消失不僅可能與疲勞有關，更可能是睪固酮下降或血管健康出現警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性或許都有過這樣的疑問：「每天早上該來的晨勃，怎麼突然不見了？」甚至在親密時感覺「舉」弱無力，愈來愈難盡興。對此，好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文指出，晨勃消失不僅可能與疲勞有關，更可能是睪固酮下降或血管健康出現警訊。

研究顯示，大約3成40歲男性會遇到勃起功能障礙，甚至1/4的40歲以下男性已經因為相關困擾求助醫師。戴定恩指出，晨勃消失的背後，常見有4大原因，並提供改善建議，提醒民眾自我檢測，及早調整生活習慣。

一、睪固酮下降

隨著年齡增長，男性荷爾蒙「睪固酮」逐漸下降，這會影響性慾、體力與勃起力，導致精神不濟、動力減弱。建議多攝取富含鋅與維生素D的食物，例如海鮮、蛋類及堅果，來幫助維持荷爾蒙平衡。

二、血管問題

勃起功能障礙不僅是性功能問題，也可能是冠狀動脈硬化、糖尿病或代謝症候群的前兆。戴定恩建議，多攝取Omega-3（如魚油、堅果），並且戒菸限酒，避免高油高糖飲食，以維持血管彈性，降低「弟弟供血不足」的風險。

戴定恩說，長期熬夜、壓力大，會影響神經與荷爾蒙分泌，使晨勃與性功能逐漸變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

戴定恩說，長期熬夜、壓力大，會影響神經與荷爾蒙分泌，使晨勃與性功能逐漸變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、熬夜與壓力

長期熬夜、壓力大，會影響神經與荷爾蒙分泌，使晨勃與性功能逐漸變差。戴定恩提醒，應維持固定作息，每晚至少睡滿7小時，搭配適度運動與放鬆，如深呼吸、冥想或運動，都有助於提升勃起功能。

四、慢性病影響

高血壓、糖尿病、肥胖等慢性病會影響血液循環，導致「弟弟」供血不足，進而影響勃起能力。建議民眾每年定期健康檢查，監測血糖、血壓與膽固醇，提早發現問題並及時治療。

戴定恩最後強調，別讓晨勃消失成為健康拉警報的開端。如果自己或身邊朋友有相關困擾，應儘早尋求泌尿科醫師協助，切勿拖延。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中