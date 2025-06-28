健康網》晨勃消失怎麼辦？ 醫解析4大原因

戴定恩提醒，晨勃消失不僅可能與疲勞有關，更可能是睪固酮下降或血管健康出現警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性或許都有過這樣的疑問：「每天早上該來的晨勃，怎麼突然不見了？」甚至在親密時感覺「舉」弱無力，愈來愈難盡興。對此，好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文指出，晨勃消失不僅可能與疲勞有關，更可能是睪固酮下降或血管健康出現警訊。

研究顯示，大約3成40歲男性會遇到勃起功能障礙，甚至1/4的40歲以下男性已經因為相關困擾求助醫師。戴定恩指出，晨勃消失的背後，常見有4大原因，並提供改善建議，提醒民眾自我檢測，及早調整生活習慣。

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一、睪固酮下降

隨著年齡增長，男性荷爾蒙「睪固酮」逐漸下降，這會影響性慾、體力與勃起力，導致精神不濟、動力減弱。建議多攝取富含鋅與維生素D的食物，例如海鮮、蛋類及堅果，來幫助維持荷爾蒙平衡。

二、血管問題

勃起功能障礙不僅是性功能問題，也可能是冠狀動脈硬化、糖尿病或代謝症候群的前兆。戴定恩建議，多攝取Omega-3（如魚油、堅果），並且戒菸限酒，避免高油高糖飲食，以維持血管彈性，降低「弟弟供血不足」的風險。

戴定恩說，長期熬夜、壓力大，會影響神經與荷爾蒙分泌，使晨勃與性功能逐漸變差；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、熬夜與壓力

長期熬夜、壓力大，會影響神經與荷爾蒙分泌，使晨勃與性功能逐漸變差。戴定恩提醒，應維持固定作息，每晚至少睡滿7小時，搭配適度運動與放鬆，如深呼吸、冥想或運動，都有助於提升勃起功能。

四、慢性病影響

高血壓、糖尿病、肥胖等慢性病會影響血液循環，導致「弟弟」供血不足，進而影響勃起能力。建議民眾每年定期健康檢查，監測血糖、血壓與膽固醇，提早發現問題並及時治療。

戴定恩最後強調，別讓晨勃消失成為健康拉警報的開端。如果自己或身邊朋友有相關困擾，應儘早尋求泌尿科醫師協助，切勿拖延。

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