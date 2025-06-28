健康網》改變外科的微創手術是什麼？ 4種常見技術一次看

醫師表示，常見的微創手術有：傳統腹腔鏡手術、達文西機械手臂手術、單孔腹腔鏡手術、經自然腔道內視鏡手術；圖為達文西機械手臂手術。（波蘭通訊社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都聽過「微創手術」卻可能不太清楚它的真正含義，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維說明，微創手術與傳統開放式手術最大的區別就在於「傷口小、恢復快」，但並不是適用於所有情況，選擇哪種手術方式應該由患者和醫師共同決定，常見的技術有：傳統腹腔鏡手術、達文西機械手臂手術、單孔腹腔鏡手術、經自然腔道內視鏡手術。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文分享，微創手術徹底改變了現代外科手術的面貌，且已經廣泛應用於各種疾病的治療中。現代微創手術技術已經非常成熟，大大減少了患者的痛苦和恢復時間。如果醫師建議接受微創手術，通常是為了讓你獲得更好的治療體驗。不過，在某些情況下開放式手術仍然是最佳選擇，這取決於你的具體情況。

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●傳統腹腔鏡手術：是最早也是最廣泛應用的微創技術，通常需要3-5個0.5-1.5公分的小切口，醫師通過這些小孔插入攝影機和細長手術器械，在監視器上觀察放大的手術視野進行操作。它適用於各種腹部手術，比如膽囊切除、闌尾切除、疝氣修補等。相較於傳統開腹手術，腹腔鏡手術的恢復時間縮短了50-70%，很多膽囊切除的病人甚至當天就能出院。

●達文西機械手臂手術：是微創手術的進階版，結合了機器人技術，外科醫師坐在控制台前，遠端操控機械臂，儀器提供3D高清視野和更精準的操作，而機械臂可360度旋轉，進入人手無法到達的狹窄區域機械手臂特別適合需要高精度的手術，如前列腺切除、複雜的婦科手術、心臟手術等。它的優勢在於超高的精準度和靈活性，特別是在處理複雜解剖結構時表現出色。不過價格較高，不是所有醫院都配備有這項設備。

●單孔腹腔鏡手術：想要更少的傷口？單孔手術可能是選擇，只在肚臍處開一個2-3公分的切口通過特殊的多通道套管，插入攝影機和多個手術器械後傷口隱藏在肚臍中，幾乎看不到疤痕。

1.更佳美觀效果：手術後幾乎沒有可見疤痕，特別適合在意外觀的患者。

2.疼痛可能更少：因為只有一個傷口，理論上術後疼痛感更低。

3.技術要求高：操作器械在一個孔道內會相互干擾，對醫師技術要求更高。

4.不適用所有手術：複雜或廣泛的手術可能無法通過單孔完成。

黃士維建議，如果你特別在意術後美觀，可以詢問醫師是否適合接受單孔手術。但要記住，安全永遠比美觀更重要。

●經自然腔道內視鏡手術：為最新興的微創技術，完全不在體表留下疤痕，通過人體自然開口（如口腔、陰道、肛門）進入體內，在腔道內進行切開，到達手術部位，手術完成後，從原路返回，不留體表疤痕。例如，經口腔進行甲狀腺切除、經陰道進行膽囊切除等。這種手術最大的優點是完全無體表疤痕，但技術難度極高，且目前僅限於特定手術類型。這種手術方式還在不斷發展中，未來可能會有更廣泛的應用。

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