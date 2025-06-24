健康網》洗頭≠洗髮 醫揭清潔關鍵是「它」洗髮精這樣選

醫師提醒，洗頭的清潔關鍵是在洗頭皮，同時挑選洗髮精要選適合自己頭皮的，而不是選香味；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，不少人天天洗頭，但還是覺得頭很油，或是洗完頭之後，頭皮還是覺得癢，也有人用了去油洗髮精，結果掉髮更嚴重。對此，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，其實大多數人不是沒洗乾淨，而是沒洗對地方、用錯方法，並強調，洗頭不是洗頭髮，是在洗頭皮，這是90%的人都搞錯的清潔觀念。

柯博桓在臉書粉絲專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，洗頭≠洗髮，洗頭不是泡泡越多越厲害，也不是洗到頭皮涼涼才叫乾淨。正確觀念是洗掉頭皮上的油脂、代謝角質、髒污與殘留造型品，不是把頭髮洗得蓬鬆就好。

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先梳頭再洗髮 指腹按摩頭皮

他並指出，正確洗頭流程應該是先梳頭（疏通油脂、減少糾結）；然後洗髮精先搓泡再上頭（避免直接倒在頭皮）；用指腹按摩頭皮、繞圈清潔（不是搓頭髮）；沖洗至少60秒以上，不要有泡沫殘留；洗完頭之後，吹風機從頭皮開始吹乾，避免濕氣滋生黴菌。

過度清潔 恐愈洗愈油

常有人問：「每天洗，卻越洗越油？」柯博桓說，可能是洗得太猛了，因為過度清潔會破壞皮脂膜，頭皮為了自保反而分泌更多油，造成惡性循環。

他建議，頭皮偏油可每天洗，但選用溫和配方（如弱酸性、無矽靈）；頭皮偏乾可2天1次，視出油狀況調整；頭皮容易出現紅癢或脫屑者，應盡快就醫檢查是否為脂漏性皮膚炎

洗髮精別選香味 適合頭皮最重要

很多人挑洗髮精最在意的是「香味喜不喜歡」，但柯博桓提醒，真正該關心的，其實是這瓶洗髮精適不適合你的頭皮？

以下是常見的頭皮狀況，以及對應建議挑選的洗髮精類型

●油性頭皮：建議選擇控油型洗髮精，例如含有薄荷醇、水楊酸、茶樹精油等成分，能幫助溫和代謝多餘油脂與老廢角質。這類頭皮通常建議每天洗頭1次，但要避免使用去油力過強的清潔劑，以免造成反效果。

●乾性頭皮：適合使用保濕型或胺基酸系洗髮精，重點是溫和、滋潤、低刺激，能幫助修復乾癢脫屑的頭皮狀況，建議洗頭頻率可視出油程度調整為2天1次或依需求清潔。

●敏感型頭皮：建議選擇無香精、無皂鹼、低敏感配方的洗髮產品，避免含有太多人工香料或刺激性界面活性劑（例如SLS）。對於有頭皮紅腫、刺痛或容易過敏的人來說，洗對產品比洗得乾淨更重要。

●容易產生頭皮屑的頭皮：可選擇含有抗屑成分的洗髮精，例如「酮康唑」或「ZPT（吡硫鎓鋅）」等成分，有抗菌與抑制馬拉色菌（頭皮屑的元兇）的功能。但這類產品建議依照醫囑或建議頻率使用，避免天天使用造成刺激。

如果你發現用了「很香、很多泡」的洗髮精，但洗完頭皮總是又癢又緊繃，那就代表這瓶可能真的不適合你。

柯博桓強調，頭皮才是髮根的根基，照顧頭皮比照顧髮尾還更重要！

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