健康網》眼睛刺刺不舒服？ 醫：4症狀恐是睫毛倒插

醫師指出，持續性的異物感與刺痛、頻繁流淚與眼睛發紅、視力波動與畏光、眼角膜反覆感染與糜爛，小心是睫毛倒插；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛持續不舒服、容易流淚，檢查後發現竟然是睫毛倒插在作祟！高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，持續性的異物感與刺痛、頻繁流淚與眼睛發紅、視力波動與畏光、眼角膜反覆感染與糜爛都是睫毛倒插常見的症狀，如果長期未處理，可能導致嚴重的角膜問題，甚至影響視力。

粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」發文分享，睫毛倒插可能是先天的，也可能因為年紀增長、眼瞼發炎、外傷、手術後遺症等因素而發生，其中視力波動與畏光是最容易被忽略的症狀，如果出現持續的眼睛異物感、局部發紅、視力波動卻找不出原因時，一定要考慮是否是睫毛倒插在作祟。

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睫毛倒插的4大症狀

●持續性的異物感與刺痛：患者會感覺眼睛裡像有沙子或異物，不斷刺激眼球表面。與一般異物感的差別在於，睫毛倒插造成的異物感通常有「定位性」，也就是只在特定方向或眨眼時特別明顯，而且通常用人工淚液沖洗後仍無法緩解。

小檢測：如果你的異物感「有方向性」，例如總是感覺左眼外側特別不舒服。

●頻繁流淚與眼睛發紅：倒插的睫毛會不斷刺激角膜和結膜，導致眼睛防禦性地分泌更多淚液來保護自己。

判斷關鍵：如果你發現單眼流淚特別明顯（特別是固定同一側眼睛），或是某個特定的眼角位置一直很紅，就要懷疑是否有睫毛倒插的問題。

●視力波動與畏光：這是最容易被忽略的症狀！倒插的睫毛長期刺激角膜表面，會造成角膜上皮細胞損傷，導致角膜表面不平整，進而影響光線穿透，造成視力波動。容易被誤認為近視加深、老花眼或白內障初期。

判斷關鍵：如果你發現視力時好時壞，特別是眨眼後視力暫時變清晰，或是眼睛持續流淚後視力反而好轉。

●眼角膜反覆感染與糜爛：這是最嚴重的後果！長期未處理的睫毛倒插會導致角膜表面受損，形成角膜糜爛或潰瘍，甚至引發嚴重感染。長期刺激恐導致角膜新生血管、角膜疤痕，甚至影響視力。據統計，未及時處理的睫毛倒插患者中，約有12-15%會發展為角膜潰瘍。

粘靖旻提醒，有些倒插睫毛非常細小或顏色較淺，肉眼不一定能看清楚，專業的裂隙燈檢查才能確定診斷。

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