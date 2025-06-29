健康網》6大保健品地雷組合！ 營養師：魚油配「它」恐便秘

營養師提醒，有些保健品需要分開吃，像是鐵與草酸，一起吃會影響鐵質吸收；鈣與魚油一起吃可能導致便秘等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作忙、生活壓力大，經常透過攝取保健品來照顧身體。但您知道服用保健品也有撇步嗎？營養師高敏敏指出，有些保健品需要分開吃，像是鐵與草酸，一起吃會影響鐵質吸收；鈣與魚油，一起吃可能會形成皂鈣，導致便秘；魚油與膳食纖維，一起吃容易降低魚油的吸收率等。

高敏敏在臉書專頁發影片表示，保健品不小心吃錯，其實比沒吃還慘。像有些人在同一時間、一口氣將所有保健品吃下肚，不僅沒辦法充分發揮效用，還可能浪費錢。因此，她列出以下6個需分開食用的組合供民眾參考：

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●葉黃素與β-胡蘿蔔素：2者都屬於胡蘿蔔素，在腸道中吸收的路徑相似，若同時吃，可能導致互相競爭吸收率。

●鐵與草酸、植酸、單寧酸：草酸、植酸、單寧酸會影響鐵質吸收，食物來源像是咖啡、茶類等，建議分開食用。

營養師表示，鐵與含有草酸、植酸、單寧酸等食物應避免同時食用，例如咖啡、茶類；示意圖。（圖取自freepik）

●鈣與魚油：鈣屬於礦物質，和魚油一起吃下肚，可能會形成皂鈣，使腸道無法正常吸收，造成便秘或吸收率不佳。

●魚油與膳食纖維：膳食纖維有吸附油脂的特性，若2者一起吃，容易降低魚油的吸收率，使效果大打折扣。

●鐵與膳食纖維：膳食纖維會降低鐵質吸收，因此，在吃鐵劑時建議隨餐或飯後吃，稍微避開即可；高纖維食物則建議在餐前空腹吃，增加飽足感。

●鈣與鐵：這也是民眾最容易有的誤區，2者同時服用，會互相競爭吸收率，建議分開補充。尤其要注意複方的保健品及食品，像是標榜高鈣、高鐵的牛乳。若想補充鐵與鈣，最好每天輪流吃或空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。

高敏敏強調，其實每款營養保健品都有其特性，經常內含多種成分，加上每個人身體狀況不同，建議服用的時間也會有所不同。她提醒，除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示，攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前先理解自己的需求。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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