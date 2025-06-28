健康網》Z世代掀「無聲散步」風潮 心理師：獨處減焦慮

諮商心理師表示，沒聽音樂、不講電話、零結伴的「無聲散步」，能讓人從日常的喧囂與多工中抽離，回到最核心的自我覺察；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在崇尚效率多工今日，「無聲散步（Silent Walk）」療癒概念在TikTok大受歡迎，放下耳機、手機，不要有人陪，回歸單純簡單地散步，逐漸地席捲歐美社群，成了新療癒風潮，還引發越來越多Z世代分享給好友。

一般人的日常可能在上下班、接送小孩、快淹沒的家事中度過，不時拿著手機講電話、手還在不停地敲鍵盤，忙得不可開交，這正是崇尚「多螢」效率多工時代下的產物，令人經常壓力大到想大吼。為什麼「無聲散步」會成為焦慮時代的療癒新日常？

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暖心全人諮商中心所長及諮商心理師、作家朴世光在臉書專頁「朴世光心理師」發文指出，這個風潮起源於美國創作者Mady Maio分享自己每天無聲散步30分鐘的經驗。沒聽音樂、不講電話、零結伴聊天，卻意外帶來清晰又專注的狀態。短短2分鐘後，他進入被心理學家稱為「心流（flow）」的專注節奏，大腦像重新開機，腦霧減輕、情緒穩定，甚至還激發了新點子。

然而，Mady Maio的舉動，不就是一般的散步嗎？朴世光說，確實，但在數位資訊爆炸的時代，全然專注於散步當下成為罕見而難得的行動。臨床心理學家Juanita Guerra 在接受《Today》訪問時認為，無聲散步能讓人從日常的喧囂與多工中抽離，回到最核心的自我覺察。

事實上，心理學研究也證實，「單純與自己的想法共處」對心理健康極為重要。只是這件看似簡單的事，卻比我們想像的還難做到。

一般人可以怎麼開始無聲散步呢？朴世光建議，不需要特別準備、也不用逼自己有什麼感覺，就只是一段走路的時間，不妨從以下4項簡單做法著手：

●放下耳機、手機、智慧手錶，不結伴、不帶狗

●走在你熟悉或寧靜的環境（若能接觸大自然更好）

●專注當下每一步，感受呼吸與身體的動作

●不做評價，單純觀察你的想法來來去去

朴世光還引述2014年刊登於《Science》期刊的研究說，研究發現多數人寧可接受輕微電擊，也不願獨處靜坐與自己的思緒待上6到15分鐘。透過無聲散步，人們可以溫柔地重新學會這種與自己共處的能力。

在不受干擾的散步中，身體與大腦會進入「有意識的休息」，讓神經系統回到副交感狀態，有助於降低壓力荷爾蒙、穩定血壓與血糖，並提升免疫力。研究也指出，只需10分鐘的正念式散步，就能改善焦慮與壓力指標，並提高幸福感與認知表現。

諮商心理師朴世光。（朴世光提供）

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