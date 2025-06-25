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健康網》夏日吃冷食好消暑？ 醫點「4關鍵」腸胃不再拉警報

2025/06/25 08:30

中醫表示，天熱想吃生冷食物首應了解個人體質，此外，也應掌握挑選健康冷食、搭配溫熱食物等要點，才能達到飲食解暑又健康；情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，天熱想吃生冷食物首應了解個人體質，此外，也應掌握挑選健康冷食、搭配溫熱食物等要點，才能達到飲食解暑又健康；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著進入夏季，天氣漸漸變熱，很多人也開始渴望吃一些冷食消暑。昌盛堂中醫診所表示，天氣炎熱是否合適吃冷食，關鍵在於體質；體質偏熱者攝取冷食有助降火；偏寒者則易造成脾胃受寒，導致腹痛、腹瀉等不適症狀。因此，想吃生冷食物首應了解個人體質，此外，也應掌握攝取適量挑選健康冷食搭配溫熱食物等要點，才能真正達到飲食解暑又健康的效果。

體質寒熱攝取效果大不同

冰涼飲品、雪糕、涼拌菜，這些食物在炎熱天氣中，成為無法抗拒的誘惑。然而，是否天熱就可肆無忌憚地吃冷食？昌盛堂中醫診所於臉書專頁發文表示，不能隨意吃冷食並非因為氣候尚未到達炎夏，而是應根據個人體質來調整。體質偏熱者可能會經常感到口渴、上火、便秘等，這時適量吃一些冷食，的確可以達到清熱降火的效果，有助舒緩身體不適。

中醫表示，反之，如果體質屬於偏寒者，則要小心過度食用冷食。體質偏寒的人通常手腳冰冷、脾胃較弱，過多食用冷食可能會讓脾胃受寒，進而導致消化不良、腹痛、腹瀉等不適症狀。如此一來，不僅腸胃受到影響，身體其他機能也可能會受到損害。

生冷過食易造成3種不適

中醫提醒，生冷食物吃太多，可能出現以下不適狀況：

消化不良：攝取過多冷食會使胃腸變冷，導致消化力下降，也會容易引發胃脹氣、消化不良，甚至出現腹痛、腹瀉等問題。

胃腸不適：長期食用過冷的食物，易讓脾胃受到傷害，可能出現腹瀉、食慾不振、胃痛等不適感。

月經不規則：對於女性來說，食用過多生冷食物，特別是經期前後，可能導致月經不規則、經痛等問題。

搭配溫熱食物身體更平衡

至於如何才能在夏日安全又健康的吃冷食，讓腸胃無負擔？中醫建議，食用冷食時，可掌握以下4個關鍵原則：

了解自己的體質：根據體質來決定是否可以吃冷食。體質偏熱的人可以適量吃一些冷食，但要避免過量；而體質偏寒的人，則應該避免過度食用，尤其是空腹時。

適量為主：無論體質為何，最重要的還是適量食用冷食。過度食用冷食會加重腸胃負擔，影響健康。適量食用，尤其在氣候較熱時有助解暑，但切記勿過量。

選擇健康冷食：選擇一些健康且天然的冷食，如水果、涼拌蔬菜等，這些食物不僅清爽可口，還能提供身體所需營養。盡量避免過加工食品和高糖份的冰品，這些食物不僅不健康，還可能對腸胃造成負擔。

搭配溫熱食物：即使是偏熱體質者也應避免只吃冷食，最好搭配一些溫熱食物來幫助平衡身體的狀態。例如：吃涼拌菜的同時，加入適量薑片或薑絲，可以幫助脾胃更好地運作。

中醫說，選擇冷食時，應盡量避免加工食品和高糖份的冰品，這些食物不僅不健康，還可能對腸胃造成負擔；情境照。（圖取自freepik）

中醫說，選擇冷食時，應盡量避免加工食品和高糖份的冰品，這些食物不僅不健康，還可能對腸胃造成負擔；情境照。（圖取自freepik）

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