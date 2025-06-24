立委籲捐血！夏季血庫告急 捐血送台南農特產

夏季血庫告急、醫療用血需求日增，立委賴惠員、林俊憲發起6月28日在南瀛綠都心公園新營捐血室舉行捐血活動，捐血好禮皆是台南在地農特產。（賴惠員服務處提供）

〔記者王涵平／台南報導〕夏季血庫告急、醫療用血需求日增，立委賴惠員、林俊憲發起6月28日在南瀛綠都心公園新營捐血室舉行捐血活動，捐血好禮皆是台南在地農特產。

賴惠員表示，一袋熱血，就是一份希望，可能就是某位病患走過難關的關鍵。持續與林俊憲合作推動更多公益行動，落實在地關懷。

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台灣每年夏季都是血庫最為吃緊的時候，尤其今年高溫炎熱、流感流行，導致民眾外出捐血意願下降。賴惠員呼籲，捐血是最直接、最實際的社會參與行動，不僅能救人一命，也是體現公民責任的重要方式。

捐血活動獲得台南市農會、新營區農會、鹽水區農會、後壁區農會、東山區農會、白河區農會、永順興牧場及志暉企業社贊助，準備豐富的在地農產贈品。包括雞蛋、虱目魚鬆、東山咖啡、番茄軟糖、台南好米、蓮藕麵、鹽水意麵等台南在地特色物產。捐血500cc則加碼份量並加送鹽水意麵、全聯禮券100元，還有抽獎數十台電風扇。

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