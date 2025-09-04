健康網》腫瘤壓迫神經嚴重恐威脅性命 醫籲提早治療

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腫瘤壓迫到神經時，就應接受專業醫療協助。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕完整的神經系統就像身體內部的高速公路網絡，負責傳遞大腦指令到全身各處，維持我們的感覺、運動和自主神經功能。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，健康的神經應該在寬敞的神經管道中自由傳導訊號，讓我們能夠靈活反應、正常感知；但當腫瘤壓迫到神經時，就應接受專業醫療協助。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，當腫瘤壓迫到神經組織時，即使是良性腫瘤也可能造成不可逆的神經損傷，必須立即接受專業治療才能避免永久性的功能障礙！

謝炳賢提到，腫瘤壓迫神經時對身體帶來的影響。

運動功能喪失導致肌肉萎縮癱瘓

腫瘤壓迫運動神經就像阻斷了大腦與肌肉之間的通訊線路，一旦中斷就會造成災難性的後果！神經外科研究發現，當腫瘤持續壓迫運動神經超過6個月，被壓迫區域支配的肌肉會開始不可逆的萎縮，肌力可能永久喪失70-90%。這種漸進式的肌肉退化會讓患者從輕微無力逐漸發展到完全癱瘓！

感覺神經受損引發劇烈神經痛

感覺神經就像身體的警報系統，負責傳遞溫度、觸覺和疼痛訊號。當腫瘤壓迫感覺神經時，不僅會失去正常感覺，這種如電擊、火燒般的劇痛會24小時持續發作，讓患者痛不欲生。更可怕的是，隨著腫瘤體積增大，疼痛會越來越劇烈，一般止痛藥完全無效！許多患者因為無法忍受疼痛而出現憂鬱、焦慮，甚至產生自殺念頭。長期的神經痛還會重新塑造大腦的疼痛迴路，即使腫瘤被移除，疼痛也可能持續存在！

自主神經功能紊亂威脅生命安全

自主神經系統就像身體的自動駕駛系統，默默控制著心跳、呼吸、消化和體溫調節等重要功能。當腫瘤壓迫自主神經時，會造成生命危險的功能失調！神經內科研究發現，自主神經受壓迫的患者會出現心律不整、血壓劇烈波動、呼吸困難、腸胃蠕動異常等症狀，嚴重時可能導致心臟驟停或呼吸衰竭！涉及自主神經的腫瘤如果不及時處理，患者的死亡率會增加3-5倍，絕對不能輕忽！

認知功能障礙影響大腦運作

當腫瘤壓迫顱內神經或腦幹結構時，就像在精密的電腦主機板上放置重物，會嚴重干擾大腦的正常運作！神經心理學研究顯示，腫瘤壓迫造成的認知功能障礙包括記憶力衰退、注意力不集中、語言表達困難、空間定向障礙等症狀。更嚴重的是，隨著腫瘤體積增大和腦壓上升，患者可能出現人格改變、判斷力下降、甚至意識模糊等症狀！

謝炳賢呼籲，當出現任何疑似神經壓迫症狀時，請立即尋求神經外科或相關專科醫師的專業評估！早期診斷和治療是保護神經功能的關鍵，切勿因為害怕或拖延而錯過最佳治療時機。

