自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腫瘤壓迫神經嚴重恐威脅性命 醫籲提早治療

2025/09/04 20:57

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腫瘤壓迫到神經時，就應接受專業醫療協助。（圖取自shutterstock）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腫瘤壓迫到神經時，就應接受專業醫療協助。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕完整的神經系統就像身體內部的高速公路網絡，負責傳遞大腦指令到全身各處，維持我們的感覺、運動和自主神經功能。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，健康的神經應該在寬敞的神經管道中自由傳導訊號，讓我們能夠靈活反應、正常感知；但當腫瘤壓迫到神經時，就應接受專業醫療協助。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，當腫瘤壓迫到神經組織時，即使是良性腫瘤也可能造成不可逆的神經損傷，必須立即接受專業治療才能避免永久性的功能障礙！

謝炳賢提到，腫瘤壓迫神經時對身體帶來的影響。

運動功能喪失導致肌肉萎縮癱瘓

腫瘤壓迫運動神經就像阻斷了大腦與肌肉之間的通訊線路，一旦中斷就會造成災難性的後果！神經外科研究發現，當腫瘤持續壓迫運動神經超過6個月，被壓迫區域支配的肌肉會開始不可逆的萎縮，肌力可能永久喪失70-90%。這種漸進式的肌肉退化會讓患者從輕微無力逐漸發展到完全癱瘓！

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腫瘤持續壓迫運動神經超過6個月，被壓迫區域支配的肌肉會開始不可逆的萎縮，肌力可能永久喪失70-90%；圖為情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腫瘤持續壓迫運動神經超過6個月，被壓迫區域支配的肌肉會開始不可逆的萎縮，肌力可能永久喪失70-90%；圖為情境照。（圖取自freepik）

感覺神經受損引發劇烈神經痛

感覺神經就像身體的警報系統，負責傳遞溫度、觸覺和疼痛訊號。當腫瘤壓迫感覺神經時，不僅會失去正常感覺，這種如電擊、火燒般的劇痛會24小時持續發作，讓患者痛不欲生。更可怕的是，隨著腫瘤體積增大，疼痛會越來越劇烈，一般止痛藥完全無效！許多患者因為無法忍受疼痛而出現憂鬱、焦慮，甚至產生自殺念頭。長期的神經痛還會重新塑造大腦的疼痛迴路，即使腫瘤被移除，疼痛也可能持續存在！

自主神經功能紊亂威脅生命安全

自主神經系統就像身體的自動駕駛系統，默默控制著心跳、呼吸、消化和體溫調節等重要功能。當腫瘤壓迫自主神經時，會造成生命危險的功能失調！神經內科研究發現，自主神經受壓迫的患者會出現心律不整、血壓劇烈波動、呼吸困難、腸胃蠕動異常等症狀，嚴重時可能導致心臟驟停或呼吸衰竭！涉及自主神經的腫瘤如果不及時處理，患者的死亡率會增加3-5倍，絕對不能輕忽！

認知功能障礙影響大腦運作

當腫瘤壓迫顱內神經或腦幹結構時，就像在精密的電腦主機板上放置重物，會嚴重干擾大腦的正常運作！神經心理學研究顯示，腫瘤壓迫造成的認知功能障礙包括記憶力衰退、注意力不集中、語言表達困難、空間定向障礙等症狀。更嚴重的是，隨著腫瘤體積增大和腦壓上升，患者可能出現人格改變、判斷力下降、甚至意識模糊等症狀！

謝炳賢呼籲，當出現任何疑似神經壓迫症狀時，請立即尋求神經外科或相關專科醫師的專業評估！早期診斷和治療是保護神經功能的關鍵，切勿因為害怕或拖延而錯過最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中