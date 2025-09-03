自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》看報告計較診察費 醫：找e醫師沒保障

2025/09/03 20:41

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，看報告是一回事，醫師解讀報告又是另外一回事；情境照。（圖取自freepik）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，看報告是一回事，醫師解讀報告又是另外一回事；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現行衛生主管機關在推動讓病人線上查報告，讓患者自己上線「查看」報告結果，不過奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，看報告是一回事，醫師解讀報告又是另外一回事，例如肝臟有1顆1.5公分的結節，看起來沒有事，就擱置一旁，沒考慮到患者是B型肝炎的帶原者、肝癌的高危險族群，可能等到體重不明原因減輕、皮膚變蠟黃，才發現已經是肝癌末期。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，有醫師訴苦說，在門診用心地跟病人詳細解釋報告後，病人離開時，卻不願意付看診費，說他「只是解釋報告又沒開藥」，甚至揚言要去投訴，其實醫師在意的並不是診察費／掛號費，而是其背後代表的意義，這個代表的是專業的價值與專業的尊嚴，所以即使健保體制下這些費用少得可憐，還是必要的。

陳志金指出，能夠在診間回答問題的醫師，首先必須拚聯考（或大學學測、指考）、考上醫學系，努力念6、7年畢業後，還要再撐過5年住院醫師訓練、考取專科醫師執照，除此之外，要不斷地累積行醫經驗，多年之後才有資格回答。偏偏很多病人不了解，只是想辦法省錢。甚至花個幾塊錢，上線拷貝檢查報告，再拿著報告，到網路上去「問醫師」。

陳志金說，如果是一般抽血檢查，或許沒什麼大問題。但比較專業的報告，有時候是要看原始影像、有時候是要搭配其他檢查／病史／理學檢查綜合判斷，在網路上問醫師，醫師在缺乏足夠資訊的條件下，極有可能只能就常態做說明，或可能錯誤判讀。例如，某次的抽血或檢查結果「看起來」正常，但原醫師因為了解患者有家族史，通常會建議間隔一定時間再回診追蹤。

陳志金提到，在網路上隨便抓一個醫師來問，他只能就報告上的「正常」說明，不會提醒回診再追蹤，這不是他敷衍，而是他光憑一紙報告書，很難全面了解，自然不知道嚴重性。少了主治醫師的診斷、解讀與建議的註記，即使有其他醫師幫忙看報告，也無法給予深入的解說與建議，這就是專科之間的差別。

陳志金表示，醫療上出現的「悔不當初」大部分都是因為「鐵齒」與「巧合」造成的，可能為了省一筆掛號費，沒有聽從醫囑回診聽報告，門診醫師錯過合理懷疑「事有蹊蹺」並安排進一步的檢查的時機，自以為「省錢」的同時，不僅是踐踏了醫療專業，更有可能讓自己處在危險的處境中而不自知。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中