健康網》看報告計較診察費 醫：找e醫師沒保障

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，看報告是一回事，醫師解讀報告又是另外一回事；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現行衛生主管機關在推動讓病人線上查報告，讓患者自己上線「查看」報告結果，不過奇美醫院加護醫學部醫師陳志金表示，看報告是一回事，醫師解讀報告又是另外一回事，例如肝臟有1顆1.5公分的結節，看起來沒有事，就擱置一旁，沒考慮到患者是B型肝炎的帶原者、肝癌的高危險族群，可能等到體重不明原因減輕、皮膚變蠟黃，才發現已經是肝癌末期。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，有醫師訴苦說，在門診用心地跟病人詳細解釋報告後，病人離開時，卻不願意付看診費，說他「只是解釋報告又沒開藥」，甚至揚言要去投訴，其實醫師在意的並不是診察費／掛號費，而是其背後代表的意義，這個代表的是專業的價值與專業的尊嚴，所以即使健保體制下這些費用少得可憐，還是必要的。

請繼續往下閱讀...

陳志金指出，能夠在診間回答問題的醫師，首先必須拚聯考（或大學學測、指考）、考上醫學系，努力念6、7年畢業後，還要再撐過5年住院醫師訓練、考取專科醫師執照，除此之外，要不斷地累積行醫經驗，多年之後才有資格回答。偏偏很多病人不了解，只是想辦法省錢。甚至花個幾塊錢，上線拷貝檢查報告，再拿著報告，到網路上去「問醫師」。

陳志金說，如果是一般抽血檢查，或許沒什麼大問題。但比較專業的報告，有時候是要看原始影像、有時候是要搭配其他檢查／病史／理學檢查綜合判斷，在網路上問醫師，醫師在缺乏足夠資訊的條件下，極有可能只能就常態做說明，或可能錯誤判讀。例如，某次的抽血或檢查結果「看起來」正常，但原醫師因為了解患者有家族史，通常會建議間隔一定時間再回診追蹤。

陳志金提到，在網路上隨便抓一個醫師來問，他只能就報告上的「正常」說明，不會提醒回診再追蹤，這不是他敷衍，而是他光憑一紙報告書，很難全面了解，自然不知道嚴重性。少了主治醫師的診斷、解讀與建議的註記，即使有其他醫師幫忙看報告，也無法給予深入的解說與建議，這就是專科之間的差別。

陳志金表示，醫療上出現的「悔不當初」大部分都是因為「鐵齒」與「巧合」造成的，可能為了省一筆掛號費，沒有聽從醫囑回診聽報告，門診醫師錯過合理懷疑「事有蹊蹺」並安排進一步的檢查的時機，自以為「省錢」的同時，不僅是踐踏了醫療專業，更有可能讓自己處在危險的處境中而不自知。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法