持轉診單看病 台大可加號 長庚享優先權

〔中央社〕鼓勵民眾落實分級醫療，台大醫院建議輕症病人需持基層院所轉診單才能加號；北榮限制門診時間；長庚「雁行計畫」則是基層轉診長庚門診的患者較具優先權。

有媒體報導，一名病友發現台大醫院近期公告，若門診額滿，輕症病人需持基層院所轉診單才能加號。

「這不是新規定，且只是建議，文字上會再檢視調整。」台大醫院發言人陳彥元今（3）日接受媒體電訪時強調，這項「建議」自2019年起開始實施，但在門診看診的主治醫師都知道，要不要給病人加號可自行決定，院方不會干涉；建議性質的文字看起來像強制，用詞的部分會再斟酌。

台北榮民總醫院院長陳威明接受媒體電訪表示，醫學中心本來就應以住院重症治療為主，北榮早已啟動門診管控措施，包含週六不開診等，週間晚上門診時間也嚴格限制至晚間9時結束，若看不完，醫師要自己管控號碼；因此，北榮近年門診與住院比例大致各半，符合健保標準，甚至可謂是健保中的模範生。

「看病是人民的自由，要規範規定非常困難」，陳威明說，落實分級醫療需要民眾自律，但民眾往往難從症狀判斷輕症、重症；自己認為，若僅咳嗽或疼痛幾天，可以不用馬上衝醫學中心，但若是一直無法改善的長期症狀，即使到地區或區域醫院就診多次仍無法改善，再到醫學中心，「就是合理的」。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，醫院並未實施過輕症患者需持「醫療院所轉診單」才能加號的措施。不過，透過分級醫療的「雁行計畫」，由基層轉診至長庚門診的患者，掛號流程會較快、也較具優先權。

陳建宗指出，長庚門診長期實施限診制度，目的是避免醫師過度疲勞。「我年輕時早上門診可以一路看到下午」，他說，但現在的制度下，上午門診最多加開到下午1點左右，下午門診則大約在5時30分至6時結束，不會無限加號。

