42歲女子突然中風找不到原因 竟是心臟卵圓孔惹禍

42歲的邵小姐與61歲的張先生因開放性卵圓孔造成腦中風，接受中榮團隊心導管卵圓孔關閉術，大幅減少再中風機率。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不明原因的腦中風，竟是心臟卵圓未閉合！42歲三寶媽邵小姐去年突然小中風，左側肢體麻木無力，經多種檢查都找不到病原因；最後到台中榮總就醫發現是「開放性卵圓孔」導致腦中風。隨後她接受心導管手術關閉卵圓孔，降低再中風的風險，醫師提醒不明原因腦中風，有3到5成是開放性卵圓孔造成，不應輕忽。

台中榮總院長、兒童心臟內科醫師傅雲慶指出，卵圓孔是胎兒時期是循環系統必要的構造，位於左右心房之間，一般在出生後3至6個月後自行關閉，但有4分之1的成年人卵圓孔未自行完全關閉為開放性卵圓孔，靜脈血栓可能經卵圓孔進入動脈，或特殊結構的卵圓孔形成局部血栓，引發腦中風。

台中榮總中榮神經內科醫師王其聖（右）和兒童心臟內科主任莊傑貿（左）指出，卵圓孔位於左右心房之間，有4分之1的成年人卵圓孔未自行完全關閉為開放性卵圓孔。（記者蔡淑媛攝）

中榮神經內科醫師王其聖指出，腦中風原因包括心房顫動、腦內血管問題、頸動脈狹窄、癌症等原因，有3成病人為不明原因，被歸類為「隱源性腦中風」，其中就有3至5成是開放性卵圓孔造成的腦中風，也有腦幹出血的嚴重中風個案，中榮10幾年來發現開放性卵圓孔造成腦中風，已經超過270 例，並不少見，也有21、22、24歲的年輕患者。

傅雲慶說，開放性卵圓孔就像兩片閘門，平時不會有血流通過，但當人憋氣、用力或生氣時，閘門會打開，一旦靜脈有血栓，可能會從右心房掉入左心房，進到動脈，導致中風，建議小朋友有卵圓孔問題，要追蹤到完全關閉，不過未發生中風者，不會預防性將卵圓孔關閉。

中榮從2013年率先在國內使用經顱超音波合併微小氣泡測試，來偵測開放性卵圓孔，傅雲慶強調，目前卵圓孔關閉不需開刀，透過心導管手術，僅需局部麻醉，大約半小時即可完成，可降低9成中風復發的機會，效果優於藥物治療。建議腦中風患者要檢查卵圓孔是否未閉合，以預防再次中風。

王其聖（右）和莊傑貿（左）指出，靜脈血栓可能經由開放性卵圓孔，跑到腦部造成中風。（記者蔡淑媛攝）

中榮神經內科主任陳柏霖、醫師王其聖及兒童心臟內科主任莊傑貿也說，過去對於60歲以上、合併開放性卵圓孔的中風患者，臨床多採吃藥保守治療，中榮10幾年來已為100多名開放性卵圓孔中風患者進行卵圓孔關閉術，其中有67名是60歲以上患者，提供有效實證和一致性的治療建議，成果分別在今年7月及8月刊登於國際頂尖期刊「歐洲腦中風期刊」《European Stroke Journal》，推動國際指引重新檢視年齡限制。

偵測卵圓孔是否閉合，進行經顱超音波合併微小氣泡測試，是將0.5c.c.空氣打成小氣泡後，注射入靜脈，觀察是否會從右心房進入左心房，中榮建立完整診斷、術後追蹤與藥物治療流程，並於2023年榮獲國家品質標章認證。

王其聖指出，不明原因腦中風，其中就有3至5成是開放性卵圓孔造成。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總院長傅雲慶（中）指出，2名（左2、左4）開放性卵圓孔導致腦中風患者，接受中榮心腦團治療及心導管卵圓孔關閉術，減少9成再中風風險。（記者蔡淑媛攝）

