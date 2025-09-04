自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》與月亮有關！ 研究：新月前偏頭痛發作風險高34％

2025/09/04 21:45

美國賓州大學和哈佛醫學院的研究團隊發現，偏頭痛的發作高峰期，集中在「新月」來臨前的1-2天；情境照。（圖取自freepik）

美國賓州大學和哈佛醫學院的研究團隊發現，偏頭痛的發作高峰期，集中在「新月」來臨前的1-2天；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕惱人的偏頭痛也有發作規律！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予分享，美國賓州大學和哈佛醫學院的研究團隊發現，偏頭痛的發作高峰期，集中在「新月」來臨前的1-2天，其發作勝算比起「滿月」時顯著高出34%。也提醒這是一個關聯性的發現，並不代表月亮就是造成偏頭痛的直接原因，其背後的生理機制仍有待進一步探索。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，該研究刊載於《Headache》期刊，統計出在「滿月」（農曆15、16）前後，頭痛風險降至最低；隨著月光由盈轉虧，頭痛風險逐步升高；最終在「新月」之前1-2天（近農曆月底）達到最高點。

鄭淳予說，目前尚無定論「月亮如何遙控我們的大腦」，但科學家提出了3個假設性的推論：

●褪黑激素的調控：褪黑激素是調節睡眠的「黑暗荷爾蒙」，同時也有「減緩疼痛」的作用，月球引力、月光強弱或氣壓的波動，可能透過影響褪黑激素的分泌，進而調節大腦對頭痛的敏感度。

●人體內建的月亮節律時鐘：除了我們熟知的「日夜節律」（約24小時），科學家推測，人體可能也內建了一個「月亮週期生理節律」（約29.5天）。這種「月亮節律」在海洋生物中非常普遍，例如珊瑚和魚類的繁殖週期就與月亮同步。偏頭痛的週期性發作，可能也受到這種潛藏節律影響。

●偏頭痛基因因素：CSNK1D基因，不僅與「生理時鐘調控」有關，也與某些「家族性偏頭痛」的遺傳相關。在某些海洋生物中，CSNK1D 基因也參與調節對潮汐或月相的反應。因此科學家推測，若人體存在此基因特定變異，可能使部分人對月亮週期的影響更敏感。

頭痛日常預防策略

●建立自己的頭痛日記：把「新月日子」先標註起來，每次頭痛在日曆上做記號，2-3 個月後回看是否在新月前更密集。若是女生也可以把「生理經期」標上，通常頭痛風險也會增加。找出疊加誘因：進一步對照生活，是否晚睡、飲酒、攝取過多咖啡因、接觸強光或面臨高壓工作，找出會讓情況雪上加霜的「疊加誘因」。

●充足睡眠規律作息：「睡眠不足」很容易觸發頭痛，每天在同一時間睡覺和起床，週末也要保持。規律的作息有助於鞏固日夜節律，為減痛提供穩定基礎 。接近新月和生理期前，更要睡飽睡滿。

●避免頭痛飲食地雷：「血糖波動」與「脫水」都會增加頭痛風險。定時定量用餐，避免隔餐不吃或突然暴食。全天候補充水分，避免含糖飲料 。識別個人地雷：酒精、起司、巧克力、柑橘類水果、味精、加工肉品（如香腸、培根）等，都可能在部分人身上誘發頭痛。

●有效管理壓力：「壓力」是偏頭痛最常見的誘因之一，規律的有氧運動、正念呼吸或瑜珈都能預防頭痛。接近新月和生理期前，記得簡化生活和工作，讓自己好好休息和放鬆。

●與你的頭痛醫生分享：帶著你的「頭痛日記」與新月／經期記錄，看診時，就能幫助我們決定是否要在某些時期幫助你「強化預防」。有許多不同於止痛藥的「頭痛預防性用藥」，如新型的「CGRP抑制劑治療」都能實踐「頭痛預防治療」。

