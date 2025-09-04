術後一日下床不是夢！大千醫院精準麻醉ERAS成果破百例

大千教學副院長賴賢勇說明「精準麻醉ERAS」（Enhanced Recovery After Surgery，加速康復手術）計畫。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為提升病人術後舒適度與康復效率，苗栗市大千綜合醫院自今年一月推動「精準麻醉ERAS」（Enhanced Recovery After Surgery，加速康復手術）計畫，截至七月已完成超過百例手術，應用範圍涵蓋骨科、神經外科、婦產科、一般外科及泌尿科等，成效顯著，讓病患一日下床不是夢。

教學副院長賴賢勇表示，精準麻醉強調依病人個別狀況量身設計麻醉方案，並透過即時監測調整藥物劑量，確保手術安全。術後則採用創新止痛方式，讓病人能保持清醒且減少疼痛，並結合護理、藥學、營養、復健等專業團隊，提供完整照護。

根據醫院半年來的統計，傳統手術下，病人術後噁心嘔吐比率約為17%，採行ERAS方式後下降至5%，顯示新方法在提升舒適度方面具明顯成效。

婦產科醫療副院長林敬旺指出，實施ERAS後，觀察到病人術後恢復速度更快。一名接受子宮內膜癌手術的病人分享，原本擔心術後不適，但實際經驗是沒有頭暈與嘔吐，且能較快下床走動，對治療過程更感安心。

骨科醫師容志雄則提到，人工膝關節與髖關節置換手術病人，在ERAS協助下，術後止痛效果提升，復健訓練能更快進行，縮短了住院天數，讓病人更早回歸日常生活。

醫院今（4）日上午辦理成果發表會，健保署北區業務組專門委員蔡秀幸、苗栗縣長鍾東錦、縣衛生局副局長莊素玲等人出席見證精準麻醉的重要里程碑。院方強調，將持續推廣此計畫，幫助更多手術治療病患減輕疼痛與不適，提升術後生活品質，同時減少照護壓力。

健保署專委蔡秀幸、苗栗縣長鍾東錦等來賓共同合照。（大千綜合醫院提供）

