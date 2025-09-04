植物性不等於健康？新研究：某些素食與心臟病相關

最新研究指出，有些植物性食物對心臟健康有害。圖為示意圖。（擷自X@DeeptaNagpal）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖許多醫療機構建議遵循以植物為主的飲食，但新研究指出，有些植物性食物對心臟健康有害。

根據美國線上（AOL）報導，這項發表在《美國預防心臟病學期刊》的研究發現，不健康植物性飲食與心臟病發作有關。在此研究中，研究人員分析1999年至2004年全美健康與營養檢查調查中超過7700名參與者的數據。所有參與者在研究開始時都至少20歲，且沒有心臟病史。

在研究期間，參與者報告他們24小時內飲食情況，並提供血液樣本，以便研究人員尋找心臟病生物標記。研究人員發現，遵循健康植物性飲食的人，心肌肌鈣蛋白I水平升高風險降低49%。遵循不健康植物性飲食的人，心肌肌鈣蛋白I水平升高風險要高出65%。

心肌肌鈣蛋白I（cardiac troponin I）與心臟病發作風險有關。研究人員對此表示，支持人們採用健康植物性飲食，可能是促進全民心血管健康有效策略。

美國俄亥俄州立大學韋克斯納（Wexner）醫學中心營養師查皮恩（Dena Champion）指出，植物性和健康很容易混淆。食品製造商和餐廳使用植物性一詞，只表明產品不含動物成分，但缺乏動物成分不一定代表健康。

基特利（Keatley）醫學營養療法共同所有人基特利（Scott Keatley）解釋，富含精製穀物、油炸食品、含糖飲料的飲食，從技術上講屬於植物性，但它缺乏水果和蔬菜所提供的保護性化合物。

基特利強調，不健康植物性食物會導致血糖飆升，並在缺乏重要營養情況下提供過量熱量，從而增加心臟病風險。

基特利最後表示，看植物性食物加工程度以及鈉和添加劑含量，能判斷其是否健康。若植物性食物越遠離天然狀態，就越可能失去營養成分，同時增加糖、不健康脂肪或精製澱粉。

