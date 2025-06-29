健康網》多咬少喝顧腸護腦！ 學者揭咀嚼6好處：2類人注意

學者表示，咀嚼有助於消化、能傳遞給大腦進食的訊號、調節身體的飢餓與飽足感等；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些牙口不好的人會透過喝蔬果濃縮汁來攝取營養，避免咀嚼食物。對此，營養學者洪泰雄指出，每一次的咀嚼，不只是進食，而是傳遞給大腦、幫助腸胃放鬆的訊號。他列出5個咀嚼的好處：幫助消化的第1步、能傳遞給大腦進食的訊號、調節身體的飢餓與飽足感、幫助身體放鬆消化，此外，對兒童與銀髮族來說尤其重要，可以促進腦部活性。

洪泰雄在臉書專頁發文分享，咀嚼，不只是為了把食物弄碎，更是1場大腦與身體的對話儀式；是人體啟動消化、吸收、能量調節、神經傳導與內分泌協調的第1個關鍵開關。他列出以下5點說明咀嚼對人體健康的好處，以及喝濃縮原汁對人體營養吸收的限制：

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啟動口腔酵素 展開消化的第1步

咀嚼能活化唾液，釋放出唾液澱粉酶（amylase），它能預先分解碳水化合物，減輕腸胃負擔，幫助消化。

濃縮原汁多為液體，其快速通過口腔的特性，幾乎無法與唾液酵素充分作用。

刺激神經傳導 讓大腦辨識進食狀態

咀嚼產生的味覺、觸覺、溫度訊號，會透過三叉神經傳到大腦，大腦中的下視丘則負責整合進食訊號，判斷「你正在吃什麼」，並通知腦下垂體調節荷爾蒙。

喝濃縮原汁難以被大腦辨識「吃了東西」，進食訊號較弱，可能導致「吃不飽」的假象。

調節身體的飢餓與飽足感

咀嚼時，大腦會根據訊號逐步分泌飽食激素（leptin）、降低飢餓素（ghrelin），因此，慢慢吃更能引導體內的「飽食訊號」，防止暴食。

喝濃縮原汁速度快，容易升糖、量也難以控制，腦部接收不到「正在吃」的感覺，容易吃過頭。

學者指出，喝濃縮原汁可能會讓腦部接收不到「正在吃」的感覺，反而容易暴食；圖為情境照。（圖取自freepik）

活化副交感神經 提升整體消化效率

咀嚼是一種安定神經的節奏動作，啟動副交感神經能讓身體進入放鬆消化模式，促進唾液、胃酸、膽汁分泌，加強吸收效率，減少腸胃不適。

而直接喝濃縮果汁可能會打亂消化節奏，導致胃脹氣或腸躁。

促進腦部活性 維持口腔健康

咀嚼能刺激顳顎關節、顏面神經與大腦前額葉，有助於提升大腦認知功能，對提升記憶力及專注力有幫助。尤其對兒童與銀髮族來說，每天適量咀嚼，可以延緩退化、強化腦部功能。

長期喝濃縮果汁的話，會減少腦部刺激與口腔功能鍛鍊，使其逐漸退化。

最後，洪泰雄提醒，每一次的咀嚼，不只是營養的攝取，更是身體與大腦之間的智慧對話。當我們選擇慢慢吃、好好咬，身體就會知道我們在滋養它、照顧它，整個消化系統與神經內分泌系統也會因此配合，更好地運作。這才是「吃」的真正奧義。

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