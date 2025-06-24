健康網》每3秒有1人失智？ 研究：運動助大腦「重新開機」

醫師表示，研究證實，運動可以逆轉阿茲海默症的細胞命運，在家裡跳健身操、跟著影片做瑜伽等運動，助大腦基因重設，甚至抵抗阿茲海默症；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕依據國際失智症協會報告，平均每3秒就有1人罹患失智症，而心臟外科權威林芳郁傳出罹患失智症，與病魔搏鬥5年震撼社會！民眾關切如何在日常中保健，幫自己「趨吉避凶」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，「運動能在基因層次，讓我們的大腦細胞『重新開機』，甚至抵抗阿茲海默症。」他同時也分享運動的好方法。

依據國際失智症協會所發布2015年全球失智症報告，平均每3秒就有1人罹患失智症，到2050年人數將超過1億人，這項病症已成為全球公共衛生議題，並為家庭與社會帶來巨大挑戰。

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張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，研究已經證實，運動可以逆轉阿茲海默症的細胞命運，讓大腦基因重設及重開機，甚至抵抗阿茲海默症。這項研究是期刊《Nature Neuroscience》2025年的科學證據。運動的力量，比我們想像的還要深層，甚至可以「翻轉基因命運」。

張家銘說明，這項研究讓1群阿茲海默症基因小鼠，每天自由跑步60天，之後再藉著超高解析度的技術，叫單核RNA定序（single-nucleus RNA sequencing），去分析小鼠大腦中「記憶總部」齒狀迴（dentate gyrus）裡的每一顆細胞。那些原本因為阿茲海默症而「關機」的神經元，居然有超過2百個關鍵基因，因為運動被重新啟動。而且不只神經細胞，大腦的免疫細胞（小膠質細胞 microglia）等也開始參與修復，與清除病變的工作。

雖然目前只是在小鼠的研究階段，張家銘強調「這不只是小鼠有效，是人也有機會受惠的真實生物機制。」只要從今天願意站起來，或是踏出家門，就能開始的療癒。他總結，運動是目前唯一證實能在大腦不同細胞層次產生正面改變的生活習慣，而且效果真實可見。

他建議，不一定要報名健身房，也不需要跑馬拉松，改變就從每天快走30分鐘開始：

1.到附近公園快走

2.騎腳踏車去市場

3.在家裡跳健身操、跟著影片做瑜伽

4.如果年紀大，光是上下樓梯、原地踏步也是很棒的開始

張家銘提醒，關鍵不在於運動的強度，而在於持續，讓大腦知道「我們還沒放棄它，它就不會放棄我們。」雖然很多人會對失智感到恐懼，這項研究顯示原來大腦不是單方面走向退化，而是還能回頭、還能重設。運動就是可以能握住的那個轉向的方向盤。

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