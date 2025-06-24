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健康網》光敏感族注意！ 醫：小心紫外線過量誘發皮膚疾病

2025/06/24 12:35

醫師指出，常見受紫外線影響的疾病，包括紅斑性狼瘡、皮肌炎、日光性蕁麻疹、日光性皮膚炎等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，常見受紫外線影響的疾病，包括紅斑性狼瘡、皮肌炎、日光性蕁麻疹、日光性皮膚炎等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣炎熱，紫外線指數屢屢達到過量等級，林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁提醒，紫外線除了容易導致曬傷、曬黑與皮膚老化之外，對於本身就有光敏感體質的人，更可能誘發疾病或加重病情。

醫師指出，常見受紫外線影響的疾病，包括紅斑性狼瘡、皮肌炎、日光性蕁麻疹、日光性皮膚炎等。若不慎長時間曝曬在烈陽下，可能導致病情反覆或急性惡化。

醫師強調，做好防曬不僅能預防皮膚曬傷，也能降低光敏感疾病發作風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師強調，做好防曬不僅能預防皮膚曬傷，也能降低光敏感疾病發作風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師呼籲，民眾應盡量避免在上午10時至下午2時這段紫外線最強時段長時間戶外活動，若需外出，應落實防曬措施，如穿著長袖衣物、戴帽子、撐陽傘及塗抹防曬乳等，防曬乳也應每2小時補擦一次，以確保防護效果。

此外，炎熱氣候下也應適時補充水分，避免因水分流失導致身體不適。醫師強調，做好防曬不僅能預防皮膚曬傷，也能降低光敏感疾病發作風險，保護皮膚健康。

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