健康網》常疲倦、臉蠟黃？ 學者：地中海貧血別狂補鐵

洪泰雄指出，地中海貧血常見症狀包括疲倦、頭暈、氣喘、臉色蠟黃、心悸；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地中海貧血是一種遺傳性疾病，患者因基因缺陷導致紅血球異常，形成慢性貧血。營養學者洪泰雄在臉書專頁提醒，地中海貧血患者除了配合醫療治療，飲食調理同樣不可忽視。日常應多攝取含葉酸與維生素B群的食物，補鐵可配合維生素C促吸收，但避免攝取過量鐵質。

洪泰雄指出，地中海貧血是因血紅素中的α或β鏈基因缺陷，造成紅血球製造異常，容易破裂，壽命縮短，形成慢性溶血性貧血。根據缺陷類型不同，分為α地中海貧血與β地中海貧血。常見症狀包括疲倦、頭暈、氣喘、臉色蠟黃、心悸，嚴重者甚至可能出現生長遲緩、脾臟腫大、骨骼變形等情形，重症患者則需定期輸血以維持健康。

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針對飲食調整，洪泰雄建議，日常應多攝取含葉酸與維生素B群的食物，如深綠色蔬菜（菠菜、芥藍）、豆類、全穀類，幫助紅血球形成。富含優質蛋白質的魚、蛋、瘦肉、豆腐，有助於組織修復與造血，同時搭配富含維生素C的水果（如奇異果、番茄、柑橘類）以促進鐵質吸收。

洪泰雄指出，地中海貧血者日常應多攝取含葉酸與維生素B群的食物，如深綠色蔬菜；示意圖。（圖取自photoAC）

不過，洪泰雄也提醒，地中海貧血患者應避免攝取過量鐵質，尤其是動物肝臟、豬血等高鐵食物，避免導致鐵質堆積。茶與咖啡中的鞣酸也會抑制鐵質吸收，應適量飲用。至於是否需要補充鐵劑，他強調，地中海貧血並非缺鐵性貧血，若無其他缺鐵原因（如月經過多、腸胃出血），不需特別補充鐵劑，補鐵與否應依醫師診斷及血液檢查結果為準。

補鐵時建議空腹服用，搭配維生素C如柳橙汁吸收效果最佳。此外，補充維生素B群（特別是B6、B12、葉酸）也有助於紅血球生成，改善整體造血狀況，但並不會直接提高鐵質吸收。洪泰雄提醒，地中海貧血屬於遺傳性疾病，飲食僅能輔助改善症狀，最重要還是定期追蹤檢查，並遵從醫師專業建議，才能穩定控制病情。

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