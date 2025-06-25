健康網》高溫濕氣藏危機！ 食藥署曝化粧品保存4重點

食藥署提醒，潮濕悶熱的浴室空間，不僅容易孳生細菌，也會加速產品變質；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫濕氣夾擊，不只人容易中暑，化粧品保存不當也可能悄悄變質，甚至引發肌膚不適。對此，食藥署近日於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別提醒，化粧品保存需注意環境乾燥陰涼、遠離陽光直射與高溫潮濕場所、容器用乾淨，避免使用時引發安全疑慮。

高溫+濕氣＝化粧品保存最大殺手！

食藥署指出，許多人習慣將化粧品隨手放在車內、窗邊或陽台，但這些都是陽光直射或高溫環境，容易導致化粧品質地改變、變色、甚至產生異味。特別是防曬乳、粉底液、唇膏等產品，更容易因受熱而變質。

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此外，不少人貪圖方便，會將保養品與化粧品放置於衛浴間，但潮濕悶熱的浴室空間，不僅容易孳生細菌，也會加速產品變質。建議民眾可將化粧品收納於乾燥通風的抽屜、化粧台或衣櫃中，避免潮濕環境影響品質。

許多人誤以為化粧品放進冰箱能延長保存期限，但其實除非產品包裝上有「需冷藏」的標示，否則不建議放入冰箱；圖為情境照。（圖取自freepik）

冰箱保存？非必要別這麼做

許多人誤以為化粧品放進冰箱能延長保存期限，但其實除非產品包裝上有「需冷藏」的標示，否則不建議放入冰箱。原因在於冰箱內濕氣較重，反而可能導致產品質地分離或變質。如果必須冷藏，應該與食品分開存放，以避免交叉污染。

使用完記得「蓋好蓋緊」 器具要乾淨

除了環境因素，日常使用時的保存細節也不能忽略。每次使用後務必將瓶蓋蓋緊，避免空氣與濕氣進入瓶內。若需用手挖取產品，建議使用乾淨的小挖棒或工具，以減少污染風險。

化粧品變質3徵兆 務必停用

食藥署也提醒，除了注意保存環境外，化粧品也應定期檢查是否出現異常狀況，包括：氣味異常、色澤改變、質地分離或結塊；若出現以上情況，即使未達保存期限，也建議立即停用，以確保使用安全。良好的保存習慣，才能讓化粧品既安全，還能陪伴民眾漂亮久久，避免肌膚受到不必要的刺激與傷害。

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