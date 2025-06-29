自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大豆家族比拚！ 營養師：它維生素A是黃豆的40倍

2025/06/29 06:31

營養師指出，黃豆（左起）、黑豆都是成熟的大豆，只是因為種皮顏色不同而有不同名稱；毛豆則是大豆的小時候；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

營養師指出，黃豆（左起）、黑豆都是成熟的大豆，只是因為種皮顏色不同而有不同名稱；毛豆則是大豆的小時候；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆、黑豆及毛豆是豆豆家族一員，營養價值大不同！好食課營養師Titan林世航表示，黃豆、黑豆都是成熟的大豆，只是因為種皮顏色不同而有不同名稱，而毛豆則是大豆小時候。3者皆屬優質蛋白質來源，其中黃豆、黑豆富含維生素E，尤其黑豆所含之維生素A與葉酸更高，是黃豆的40倍。

毛豆、黃豆、黑豆身世公開

林世航在臉書專頁「好食課」與網站發文表示，大豆是種植至成熟者，其種皮分為黃、綠、褐、黑4種顏色，分別黃豆、青皮豆（青豆）、黑豆等，至於毛豆是未成熟時的大豆，在生長期65-85天收割者，也就是大豆的小時候。不過，以上是植物成長觀點，實務上是針對毛豆或黃豆用途分品種種植。

1. 毛豆用途：高雄7、8、9、11與12號。

2. 黃豆用途：高雄9、10號、花蓮1、2號與台南10號。

3. 黑豆用途：台南3、5、8、9號、高雄7號等。

大豆家族營養差異曝光

林世航指出，據食物成份資料庫的數據，每百克乾黃豆與黑豆熱量約在385大卡，生鮮毛豆為129大卡，不過因2者水分含量不同，不能直接相比較。至於蛋白質而言，3者都富含蛋白質，其中乾黃豆與黑豆的蛋白質佔比，大約是35-37%，生鮮毛豆約有14.6%，含量十分豐富，因此在營養學都被當成豆魚蛋肉類的食物。

黃豆、黑豆富含維生素E，林世航提及，維生素E是人體很重要的抗氧化營養素，以國民營養調查的數據而言，國人維生素E攝取量都低於建議量，這也與一些發炎、氧化等問題有關。其中黃豆、黑豆含有較多維生素E，尤其每百克乾豆約有19毫克的維生素E，每天只要吃50克就達到1天建議量的81.6%。

黑豆維生素A與葉酸更高，是黃豆的40倍！林世航表示，每份的黑豆（大約1湯匙）比黃豆多了40倍的維生素A，可滿足成人1天32%的需要量；不只如此，每份黑豆的葉酸可達需要量的36%，除此之外黑豆也富含花青素，對於抗發炎、抗氧化有良好的作用。

營養師提醒，雖然豆漿可以提供充足的蛋白質，但不能取代牛奶；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，雖然豆漿可以提供充足的蛋白質，但不能取代牛奶；示意圖。（圖取自freepik）

豆魚蛋肉類每餐吃1掌心

林世航提醒，豆魚蛋肉主要營養素為蛋白質，依據脂肪量及多元飲食，建議攝取的優先順序為豆、魚、蛋、肉，因這類食物提供的營養素相近，多數人常常會攝取過量，提醒每餐吃到約1個手掌的大小就足夠。

林世航分享，因黃豆中含有大豆異黃酮轉化酵素，煮豆漿前先用50度的水泡豆8小時，可提高6倍大豆異黃酮的活性。不過，他也提醒，雖然豆漿可以提供充足的蛋白質，但不能取代牛奶，因牛奶有吸收率高的鈣質，每1杯的鈣是豆漿的14倍，可以滿足1天25%的需求量，且其中所含的維生素及礦物質也大不同，建議輪流喝，攝取不同的營養素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中