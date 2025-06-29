健康網》大豆家族比拚！ 營養師：它維生素A是黃豆的40倍

營養師指出，黃豆（左起）、黑豆都是成熟的大豆，只是因為種皮顏色不同而有不同名稱；毛豆則是大豆的小時候；示意圖。（健康網合成，圖皆取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆、黑豆及毛豆是豆豆家族一員，營養價值大不同！好食課營養師Titan林世航表示，黃豆、黑豆都是成熟的大豆，只是因為種皮顏色不同而有不同名稱，而毛豆則是大豆小時候。3者皆屬優質蛋白質來源，其中黃豆、黑豆富含維生素E，尤其黑豆所含之維生素A與葉酸更高，是黃豆的40倍。

毛豆、黃豆、黑豆身世公開

林世航在臉書專頁「好食課」與網站發文表示，大豆是種植至成熟者，其種皮分為黃、綠、褐、黑4種顏色，分別黃豆、青皮豆（青豆）、黑豆等，至於毛豆是未成熟時的大豆，在生長期65-85天收割者，也就是大豆的小時候。不過，以上是植物成長觀點，實務上是針對毛豆或黃豆用途分品種種植。

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1. 毛豆用途：高雄7、8、9、11與12號。

2. 黃豆用途：高雄9、10號、花蓮1、2號與台南10號。

3. 黑豆用途：台南3、5、8、9號、高雄7號等。

大豆家族營養差異曝光

林世航指出，據食物成份資料庫的數據，每百克乾黃豆與黑豆熱量約在385大卡，生鮮毛豆為129大卡，不過因2者水分含量不同，不能直接相比較。至於蛋白質而言，3者都富含蛋白質，其中乾黃豆與黑豆的蛋白質佔比，大約是35-37%，生鮮毛豆約有14.6%，含量十分豐富，因此在營養學都被當成豆魚蛋肉類的食物。

黃豆、黑豆富含維生素E，林世航提及，維生素E是人體很重要的抗氧化營養素，以國民營養調查的數據而言，國人維生素E攝取量都低於建議量，這也與一些發炎、氧化等問題有關。其中黃豆、黑豆含有較多維生素E，尤其每百克乾豆約有19毫克的維生素E，每天只要吃50克就達到1天建議量的81.6%。

黑豆維生素A與葉酸更高，是黃豆的40倍！林世航表示，每份的黑豆（大約1湯匙）比黃豆多了40倍的維生素A，可滿足成人1天32%的需要量；不只如此，每份黑豆的葉酸可達需要量的36%，除此之外黑豆也富含花青素，對於抗發炎、抗氧化有良好的作用。

營養師提醒，雖然豆漿可以提供充足的蛋白質，但不能取代牛奶；示意圖。（圖取自freepik）

豆魚蛋肉類每餐吃1掌心

林世航提醒，豆魚蛋肉主要營養素為蛋白質，依據脂肪量及多元飲食，建議攝取的優先順序為豆、魚、蛋、肉，因這類食物提供的營養素相近，多數人常常會攝取過量，提醒每餐吃到約1個手掌的大小就足夠。

林世航分享，因黃豆中含有大豆異黃酮轉化酵素，煮豆漿前先用50度的水泡豆8小時，可提高6倍大豆異黃酮的活性。不過，他也提醒，雖然豆漿可以提供充足的蛋白質，但不能取代牛奶，因牛奶有吸收率高的鈣質，每1杯的鈣是豆漿的14倍，可以滿足1天25%的需求量，且其中所含的維生素及礦物質也大不同，建議輪流喝，攝取不同的營養素。

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