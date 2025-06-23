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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

罹子宮內膜異位症體重增 中藥調理配合針灸成功減重15公斤

2025/06/23 14:59

罹子宮內膜異位症體重增加，中藥調理配合針灸成功減重15公斤。（為恭醫院提供）

罹子宮內膜異位症體重增加，中藥調理配合針灸成功減重15公斤。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕42歲婦人小惠因罹患子宮內膜異位症，服藥控制病情期間導致體重增加以及水腫，讓小惠對外表失去信心因而求助中醫治療，經過中醫師針對小惠體質以中藥調理配合針灸等方式後，讓體重飆高的小惠成功減重15公斤，也重拾自信心。

為恭醫院中醫科主任醫師王婕說，中醫強調「辨證論治」，會根據每個人的體質來調整減重方式，而不是單純限制熱量攝取。王婕也指出，透過中藥調理、針灸、耳穴按摩、飲食調整等方法，不僅能減重，還能調整身體機能，改善氣色、促進代謝，達到健康瘦身的效果，為安全的減重方式。

王婕提到，近年中醫減重的實證醫學研究逐漸增加，許多臨床試驗與系統性文獻回顧顯示，中醫療法（如針灸、中藥、飲食調理）在減重方面有不錯的效果，且副作用相對較少。

現代醫學研究發現，針灸可促進代謝、調節荷爾蒙，並有效減少體重、腰圍與BMI；耳穴貼壓（如耳神門、胃點、內分泌點）可協助抑制食慾；中藥（如荷葉、山楂、茯苓、黃耆等）則能幫助減重，並改善血脂與腸道菌群。

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