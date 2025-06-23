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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健康飲食5原則 哈佛：植物性食物應佔餐盤一半

2025/06/23 16:01

營養師說，據哈佛醫學院建議，飲食應多攝取植物性食物，有助抗氧化、抗發炎。以健康餐盤概念來說，植物性食物應佔餐盤一半以上；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，據哈佛醫學院建議，飲食應多攝取植物性食物，有助抗氧化、抗發炎。以健康餐盤概念來說，植物性食物應佔餐盤一半以上；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康資訊充斥下，許多營養專家或飲食法各自主張不同的健康效果，經常讓人看得眼花撩亂。營養師科提斯分享，根據哈佛醫學院健康訊息，提出5項實用飲食原則作為參考，除建議日常多攝取植物性食物蛋白質攝取足量少吃加工食品限制飽和脂肪、精製糖與鈉的攝取飲食均衡多樣化；並提出以健康餐盤的概念來說，植物性食物應佔餐盤一半以上。

吃原型食物 少加工食品

現代人想要吃得健康，經常只追求清淡飲食，對此，營養師科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文分享以下哈佛醫學院提出的健康飲食5原則，提供民眾作為日常參考：

多攝取植物性食物：包含蔬菜、水果、豆類、全穀、堅果與種子；這些食物富含維生素、礦物質、膳食纖維以及植化素，有助抗氧化、抗發炎，甚至具抗癌潛力。

此外，植物性食物熱量低、營養密度高，不僅有益健康，也有助體重管理。以健康餐盤的概念來說，植物性食物應佔餐盤的一半以上。

攝取充足蛋白質：蛋白質有助於維持肌肉與免疫功能，若減少從紅肉攝取蛋白質，改為豆類、大豆製品、堅果、種子或海鮮等來源，可降低慢性病風險。再搭配規律運動，足夠的蛋白質能維持肌肉量，進而可降低未來需照護的風險。

減少加工食品：加工食品常含額外糖份、油脂、鈉與各種添加物，長期攝取可能導致肥胖、血糖與血脂異常。建議盡量選擇原型食物，例如：吃整顆蘋果而非果汁、吃新鮮魚類而非魚罐頭。

營養師表示，依哈佛醫學院的健康資訊，加工食品常含額外糖份、油脂、鈉與各種添加物，長期攝取可能導致肥胖、血糖與血脂異常；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，依哈佛醫學院的健康資訊，加工食品常含額外糖份、油脂、鈉與各種添加物，長期攝取可能導致肥胖、血糖與血脂異常；示意圖。（圖取自freepik）

限制飽和脂肪、精製糖與鈉：建議飽和脂肪與精緻糖各佔總熱量10%以下，鈉攝取量不超過2400毫克，意即約6克鹽。加工食品往往是這些成分的主要來源，稍不注意就很容易攝取超標。

均衡且多樣化：攝取多樣食物有助身體獲得完整營養，特別建議選擇營養密度高的食材，避免攝取熱量過多卻營養不足的食物。

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