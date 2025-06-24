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健康網》選對澱粉聰明瘦！ 國健署：護膚、好腦力通通有

2025/06/24 07:29

國健署表示，糙米、地瓜、胚芽米、蕎麥等全穀及未精製雜糧食物屬好的澱粉來源；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署表示，糙米、地瓜、胚芽米、蕎麥等全穀及未精製雜糧食物屬好的澱粉來源；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了維持體態會選擇不吃澱粉，但其實選擇好的澱粉才是擁有健康體位的關鍵！國民健康署在臉書專頁發文分享，糙米、地瓜、玉米等全穀及未精製雜糧食物屬好的澱粉來源，其富含營養，有助於維持體重、皮膚健康及思緒清晰，建議試著將3餐常吃的白飯部分替換成這類食物，維持健康體位又健康。

國健署指出，好的澱粉如糙米、地瓜、玉米等全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維。其中菸鹼酸可增進皮膚、神經系統的健康；葉酸則是建構紅血球、維持思緒清晰；膳食纖維還能增加飽足感，進而控制進食量，幫助我們維持體重。

國健署表示，糙米、地瓜、玉米等全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維；示意圖。（資料照）

國健署表示，糙米、地瓜、玉米等全穀及未精製雜糧食物，這類食物中含有多種維生素、礦物質和膳食纖維；示意圖。（資料照）

如何聰明替換精製澱粉？國健署建議，可以試著將三餐常吃的白飯部分換成糙米、胚芽米、蕎麥、芋頭、馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、玉米、蓮藕、菱角等全穀雜糧，它們在同重量下不僅熱量比白飯更低、體積更大，還可提供更多的飽足感，有助於控制體重。

國健署說，簡單的食材替換可以有更多的料理選項，還能攝取到更多膳食纖維、營養素和礦物質！記得吃對「好澱粉」，才是維持健康體位的重要關鍵。

國健署指出，蓮藕屬全穀雜糧，它們在同重量下不僅熱量比白飯更低、體積更大，還可提供更多的飽足感，有助於控制體重；示意圖。（資料照）

國健署指出，蓮藕屬全穀雜糧，它們在同重量下不僅熱量比白飯更低、體積更大，還可提供更多的飽足感，有助於控制體重；示意圖。（資料照）

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