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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

280公斤男6年足不出戶 大減200公斤重獲新生

2025/06/23 10:28

2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳先生家家訪，吳先生當時重達280公斤。（台北慈濟醫院提供）

2020年台北慈濟醫院醫護團隊到吳先生家家訪，吳先生當時重達280公斤。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕45歲吳先生自小六起已經90公斤，成年後的體重維持180公斤左右，總說自己是「靈活的胖子」，但在10多年前，他因工作不順利以吃紓壓，導致體重飆破280公斤，因畏懼外界眼光，吳先生6年足不出戶。透過台北慈濟醫院團隊介入，減肥到150公斤的吳先生接受縮胃手術。今年6月吳先生減至80公斤，出院後笑說「終於看到肚子下面的世界」。

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝表示，對吳先生手術的最大風險在麻醉風險與手術併發症，病人當時的BMI已經高達87，就算手術時減至155公斤，仍有相當風險。

縮胃手術以腹腔鏡手術垂直切除部分的胃，減少儲存食物功能，可減少多餘體重的50-60%。圖為醫師張健輝在2023年替吳先生執行縮胃手術。（台北慈濟醫院提供）

縮胃手術以腹腔鏡手術垂直切除部分的胃，減少儲存食物功能，可減少多餘體重的50-60%。圖為醫師張健輝在2023年替吳先生執行縮胃手術。（台北慈濟醫院提供）

他指出，吳先生接受縮胃手術，讓食物提早進入遠端小腸，刺激上升飽足荷爾蒙，進一步將飽足訊號傳遞至腦部下視丘，停止飢餓感。縮胃手術以腹腔鏡手術垂直切除部分的胃，減少儲存食物功能，可減少多餘體重的50-60%，但術後仍有近3成的病人復胖，病人仍要自我努力維持，不能完全倚賴手術。

張健輝說明，許多人不把肥胖當作疾病，但國民健康署已明確指出BMI大於24是過重，大於27即肥胖，呼籲民眾重視肥胖問題，必要時尋求醫療資源。醫學上現有減重方式繁多，但肥胖牽涉多種成因，並非每個人都能透過藥物或手術治療，必須透過詳盡檢查，加上病人的行動力，才能對症下藥，成功減重。

今年6月吳先生已瘦至80公斤，且體重持續下降中，重獲新生的他與醫師張健輝合影。（台北慈濟醫院提供）

今年6月吳先生已瘦至80公斤，且體重持續下降中，重獲新生的他與醫師張健輝合影。（台北慈濟醫院提供）

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