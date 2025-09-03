自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

開學季兒童群聚！腸病毒疫情「延長賽」 籲家長提高警覺

2025/09/03 16:59

開學日後，腸病毒疫情依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。（秀傳醫院提供）

開學日後，腸病毒疫情依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕隨著9月開學，校園裡的孩童開始密集接觸，除了常見的感冒、咳嗽，腸病毒疫情也值得特別注意。往年腸病毒的流行高峰大多落在暑假到9月之間，隨著秋冬交替便逐漸趨緩。但今年卻出現「延長賽」現象，病例在開學後依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。

彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全指出，這樣的狀況可能與氣候變遷有關。冬季天數縮短、氣溫不穩定，為病毒提供了存活與傳播的環境。此外，今年流行的病毒型也不同於往常，例如腸病毒D68型，症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判，「若在喉嚨發現潰瘍，就要提高警覺。」

陳勇全強調，預防腸病毒，最基本的方法還是勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。校園是病毒最容易擴散的場所，一旦有學生確診，適時的隔離相當重要。許多幼兒園與小學近年已建立相關防疫規範，遇到病例時能迅速啟動停課或隔離機制，有助降低群聚感染風險。

陳勇全提醒家長防護3要點，用餐前、如廁後務必洗手，避免共用餐具與毛巾；若有發燒合併喉嚨痛、潰瘍或持續流口水，應及早就醫；孩子若疑似感染，切勿勉強上課，以免傳染給同學。他呼籲，面對「延長賽」的腸病毒疫情，家長與學校必須攜手合作，持續落實衛教宣導，切斷傳染鏈，並在孩子出現異常症狀時，立即尋求專業醫療協助。

醫師呼籲預防腸病毒要勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。（秀傳醫院提供）

醫師呼籲預防腸病毒要勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。（秀傳醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中