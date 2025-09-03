開學季兒童群聚！腸病毒疫情「延長賽」 籲家長提高警覺

開學日後，腸病毒疫情依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕隨著9月開學，校園裡的孩童開始密集接觸，除了常見的感冒、咳嗽，腸病毒疫情也值得特別注意。往年腸病毒的流行高峰大多落在暑假到9月之間，隨著秋冬交替便逐漸趨緩。但今年卻出現「延長賽」現象，病例在開學後依然持續，讓醫療端與家長都繃緊神經。

彰化秀傳醫院兒科部主治醫師陳勇全指出，這樣的狀況可能與氣候變遷有關。冬季天數縮短、氣溫不穩定，為病毒提供了存活與傳播的環境。此外，今年流行的病毒型也不同於往常，例如腸病毒D68型，症狀並非典型的手足口病，而是以咳嗽、流鼻水等類似感冒的表現為主，容易讓家長誤判，「若在喉嚨發現潰瘍，就要提高警覺。」

請繼續往下閱讀...

陳勇全強調，預防腸病毒，最基本的方法還是勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。校園是病毒最容易擴散的場所，一旦有學生確診，適時的隔離相當重要。許多幼兒園與小學近年已建立相關防疫規範，遇到病例時能迅速啟動停課或隔離機制，有助降低群聚感染風險。

陳勇全提醒家長防護3要點，用餐前、如廁後務必洗手，避免共用餐具與毛巾；若有發燒合併喉嚨痛、潰瘍或持續流口水，應及早就醫；孩子若疑似感染，切勿勉強上課，以免傳染給同學。他呼籲，面對「延長賽」的腸病毒疫情，家長與學校必須攜手合作，持續落實衛教宣導，切斷傳染鏈，並在孩子出現異常症狀時，立即尋求專業醫療協助。

醫師呼籲預防腸病毒要勤洗手、戴口罩，並避免與感染者接觸。（秀傳醫院提供）

