健康網》開學5大病毒來襲！醫：還有魔王「腸病毒」

〔健康頻道／綜合報導〕近日各級學校開學，卻有不少學童連課本都還沒拿到就掛病號了。近日有不少家長於臉書社團抱怨，孩子才剛開學，就需要請假，甚至停課！原來是因孩子感染腸病毒，返家後立刻發現皮膚起疹子，以及口腔有潰瘍。兒科醫師張博揚表示，近期學童將面對5大病毒：流感、新冠、RSV、hMPV、腺病毒；以及最難應付的大魔王「腸病毒」，建議家長帶孩子接種疫苗。

小兒科醫師張博揚在臉書粉專「堅守崗位=腳麻了的小兒感染科醫師張博揚」說明，從8月份開始，托嬰中心收新同學，幼幼班收新同學，小班收新同學，生病的嬰幼兒就直線上升。

張博揚表示，這些「社會新鮮人」要面對各種病毒：流感、新冠、RSV、hMPV、腺病毒；「就是一種病毒資料庫頻繁更新的狀態。」新手爸媽就是疲於奔命，甚至還要面對大魔王「腸病毒」。搞到停課一週，請假請到沒得請。

張博揚表示，「撐著」是醫生唯一可以給予的鼓勵。該打的疫苗打了嗎？一歲以前的RSV長效抗體，腸病毒71型的疫苗，10月份開始的流感疫苗。「少一次生病，多一次安心。」

疾管署表示，目前社區監測仍有伊科病毒11型活動，新生兒感染腸病毒併發重症風險持續，由於成人或幼童感染後的症狀通常較不明顯，與感冒症狀不易區別，準媽媽產前14天若有出現疑似症狀（含發燒、呼吸道症狀及腹瀉等），應儘速就醫並主動告知醫師，家有孕產婦之民眾亦應落實良好個人衛生，有症狀者應與孕婦及新生兒適當隔離。醫院嬰兒室、產後護理之家及托嬰中心等高風險機構，應持續落實訪客管理及感染控制措施，孕產婦入住時務必詢問產前14天至分娩後與同住家人（含家中其他兒童）是否出現疑似症狀，針對疑似感染的孕產婦、新生兒與嬰兒，應採取適當隔離防護，並及時給予適當診斷及醫療處置。另適逢開學期間，學童返校互動機會增加，教托育機構人員與家長應加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手等觀念，並維持幼童活動環境清潔與通風，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒幼童常接觸表面，以降低疾病傳播風險。

