健康網》早睡「黃金修復期」勝補眠 Jolin凍齡秘密大解析

昌盛堂中醫診所表示，晚上11點到凌晨2點肝膽代謝、細胞修復特別活躍，此時入睡有助身體修復；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近藝人蔡依林於Podcast節目分享，自己幾乎每天晚上9點半就上床睡覺，讓大家驚呼「天后也太自律！」昌盛堂中醫診所表示，雖然大部分人可能很難做到這麼早睡，但這件事卻再次提醒我們：早睡真的比熬夜補眠更重要。早睡不僅有助精神與情緒、皮膚與代謝，尤其晚上11點至凌晨2點為身體修復的黃金期，把握此時入睡，隔日身心狀況也會更好、更穩定。

早睡助身心3作用

中醫於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」與網頁發文指出，一般人可能常常覺得「晚睡沒關係，反正假日多睡一點就好」，但其實身體並不是這樣運作的；之所以建議早睡有益身心，原因如下：

●修復的黃金時段：晚上11點到凌晨2點是身體最需要休息的時刻，這時候肝膽代謝、細胞修復特別活躍。如果這段時間還沒睡，身體就錯過了最佳的修復機會。

●精神與情緒：早睡能幫助神經系統放鬆，第二天比較不會出現情緒低落、專注力差的狀況。

●皮膚與代謝：熬夜容易長痘痘、膚色暗沉，甚至讓體重更難控制。因為晚睡會打亂荷爾蒙分泌，導致新陳代謝變慢。

改善睡眠品質4撇步

中醫表示，簡單來說，早睡能幫助身體修復、心情穩定，還能讓皮膚和身材狀態更好。知道早睡重要，但真正困難的是「躺下就能睡著」。如果常常翻來覆去或半夜醒來睡不好，可嘗試日常生活進行以下小調整：

●建立規律作息：每天盡量在固定時間睡覺、起床，假日也不要差太多；避免週末補眠到中午，這樣會讓生理時鐘更混亂。

●晚上少吃刺激食物：咖啡、濃茶、含糖飲料最好下午兩點之後就少碰。晚餐避免太油、太辣，因為容易讓腸胃不舒服、影響入睡。另，如果睡前覺得餓，可以吃一點容易消化的食物，如香蕉、燕麥或溫牛奶。

●睡前儀式感：睡前1小時把燈光調暗，幫助身體分泌褪黑激素。放下手機，改成做伸展、泡個溫水澡或深呼吸。此外，也可以準備「睡前例行公事」：洗臉、喝溫水、聽輕音樂，讓身體知道「要休息了」。

●白天活動也很重要：白天保持一定運動，像是快走、瑜伽或簡單伸展，都能幫助晚上更好入睡。記得不要在臨睡前做劇烈運動，否則反而更亢奮。

中醫進一步強調，晚上9:30就寢對多數人來說可能不容易達成，但至少可從提早15分鐘上床開始。當早睡變成習慣，你會發現隔天精神更好、皮膚狀態更穩定，連心情都更愉快。所以，想要讓自己每天都像天后一樣光采亮麗，不必買昂貴保養品，其實從「早點睡覺」就能開始。

昌盛堂中醫診所說，如果常常翻來覆去或半夜醒來睡不好，應建立規律作息，睡前若覺得餓，可喝些溫牛奶；情境照。（圖取自freepik）

