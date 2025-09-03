自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄登革熱5家庭群聚 確定三民區個案為鼓山區傳播鏈

2025/09/03 17:03

高雄市加強三民區、鼓山區環境清消作業。（高雄市衛生局提供）

高雄市加強三民區、鼓山區環境清消作業。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市爆發本土登革熱群聚疫情，累計鼓山區10例、三民區2例，經檢驗皆為感染第2型，且基因定序發現：三民區確診案與鼓山區今年本土首例相同，確定三民區疫情為鼓山區傳播鏈延伸，至今共計5起家庭群聚。

高雄市衛生局指出，自本土首例群聚疫情發生，持續進行擴大疫調採檢、地毯式孳生源清除、噴藥滅蚊與環境整頓。其中鼓山區已於當地家戶周邊清查出1133個積水容器，其中353個已孳生病媒蚊幼蟲，並捕獲142隻斑蚊，警戒範圍9里合計施掛154盞防疫捕蚊燈，昨日仍捕獲21隻成蚊，顯見當地仍有髒亂點及孳生源未完全清除，將持續針對列管髒亂點加強環境整頓，並監測成蚊密度至警戒期結束。

此外，為防堵三民區本土家庭群聚疫情，針對當地不少家戶長期於門前、屋前及屋後巷弄間堆置雜物及易積水容器，層層堆疊，雨後積水易成為病媒蚊孳生溫床，增加病毒在社區傳播風險，衛生局持續執行強制孳生源清除與噴藥等緊急防治，預計1週內完成2000戶。

衛生局說明，有1例本土登革熱確診案例的工作地為國營事業，並於該國營事業場域內查獲3處積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，衛生局現場開單舉發，並責令清除髒亂及積水容器。另因三民區疫情警戒範圍內人口密集，疫情擴散風險高，民眾務必落實環境自主管理，清除孳生源、家中不養蚊。

稽查人員於廢棄椅的的凹槽，發現孳生病媒蚊幼蟲。（高雄市衛生局提供）

稽查人員於廢棄椅的的凹槽，發現孳生病媒蚊幼蟲。（高雄市衛生局提供）

