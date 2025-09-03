自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

網紅醫師執刀疑害2命 減重醫：「曠腸手術」根本不能做

2025/09/03 19:17

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世提醒，「曠腸手術」沒被醫界承認，根本不能做！（資料照，記者許麗娟攝）

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世提醒，「曠腸手術」沒被醫界承認，根本不能做！（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市安泰醫院醫師王銘嶼今（2025）年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術，導致2名減重病患身亡，遭醫懲會決議廢止執業執照，對此，高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世提醒，「曠腸手術」沒被醫界承認，根本不能做！

　陳盛世指出，縮胃減重手術已是較普遍及安全性較高的減重手術，不過胃縮得越小、減重功效越高，但風險也就越高，病患都需經過專業醫師審慎評估才能執行。

　至於曠腸手術，就是利用減少小腸營養的吸收來達到減重效果，但陳盛世表示，「人沒有胃還可以活，但沒有小腸就活不了」。曠腸手術在全世界醫界沒有被承認、根本不能做，因為小腸是人體很重要吸收營養的器官，曠腸手術會減少鐵、維生素D、K等養分吸收，容易造成貧血等後遺症。

　陳盛世建議，減重手術找大醫院就醫評估較有保障，以網紅醫師王銘嶼這起事件為例，雖然醫師會開刀，但沒有團隊照護，病患一旦出現併發症，容易因延誤就醫造成生命危險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中