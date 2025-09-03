限制級
網紅醫師執刀疑害2命 減重醫：「曠腸手術」根本不能做
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市安泰醫院醫師王銘嶼今（2025）年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術，導致2名減重病患身亡，遭醫懲會決議廢止執業執照，對此，高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世提醒，「曠腸手術」沒被醫界承認，根本不能做！
陳盛世指出，縮胃減重手術已是較普遍及安全性較高的減重手術，不過胃縮得越小、減重功效越高，但風險也就越高，病患都需經過專業醫師審慎評估才能執行。
至於曠腸手術，就是利用減少小腸營養的吸收來達到減重效果，但陳盛世表示，「人沒有胃還可以活，但沒有小腸就活不了」。曠腸手術在全世界醫界沒有被承認、根本不能做，因為小腸是人體很重要吸收營養的器官，曠腸手術會減少鐵、維生素D、K等養分吸收，容易造成貧血等後遺症。
陳盛世建議，減重手術找大醫院就醫評估較有保障，以網紅醫師王銘嶼這起事件為例，雖然醫師會開刀，但沒有團隊照護，病患一旦出現併發症，容易因延誤就醫造成生命危險。
