健康網》蓮霧低熱量又解渴！ 研究：抗發炎、改善胰島素阻抗

研究發現，蓮霧中的特定多酚萃取物，能有效抑制體內發炎反應，並改善胰島素阻抗，對於血糖控制有正面影響。（圖擷取自蕭捷健臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天正是蓮霧盛產的季節，除了清涼解渴，吃點蓮霧對健康其實也大有助益！台大與師大研究團隊近期研究發現，蓮霧中的特定多酚萃取物，能有效抑制體內發炎反應，並改善胰島素阻抗，對於血糖控制有正面影響。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，自己日前買到難得一見的「黑糖芭比蓮霧」，直呼超脆多汁，還透露蓮霧的升糖負荷極低，與草莓、藍莓差不多。每100公克蓮霧（約一顆）僅含約25大卡熱量，碳水化合物約5.7克，對於控制體重與血糖都非常友善。

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根據研究，蓮霧中的多酚萃取物能夠「關閉發炎訊號」（JNK途徑），同時「修復胰島素傳遞路徑」，形象比喻就像「一邊滅火，一邊打通血糖的交通線」，對於預防代謝症候群有幫助。

農業部指出，蓮霧富含維生素C、維生素B2、維生素B6，及鈣、鎂、鐵、鋅等多種微量元素；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，農業部也指出，蓮霧富含維生素C、維生素B2、維生素B6，及鈣、鎂、鐵、鋅等多種微量元素，屬於微鹼性水果，具有調節胃腸酸鹼度的作用。其含水量豐富，能夠消暑解渴，同時具備利尿、解熱、安神等多重好處，還對皮膚保養有所助益。

蕭捷健建議，炎炎夏日，不妨來顆蓮霧，不僅消暑，還能為身體帶來更多健康益處。

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