失智症新藥將開打！石崇良：1款申請健保給付

健保署長石崇良今日出席「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立儀式，會前接受媒體聯訪。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕心臟外科權威林芳郁曾任台大醫院、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，更在醫療領域留下許多重要貢獻，5年前卻罹患失智症，引起外界關注，早期失智症新藥也將在明天開打，健保署長石崇良表示，目前國內已經核可的失智症新藥有2款，其中1款已經對健保提出給付申請，年底有機會進入討論。

亞東醫院將率全國之先，施打美國禮來研發的早期阿茲海默症新藥「欣智樂」，首例用藥個案為83歲女性患者，目前另有一款美日合作開發的新藥「樂意保」，都是20年來首度針對「類澱粉蛋白堆積」所研發的創新療法，有望延緩神經退化，突破過去只能緩解症狀的瓶頸。

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健保署長石崇良今日出席「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」成立儀式，會前接受媒體聯訪指出，目前食藥署已核准前述2款新藥，而其中1款已經對健保署提出健保給付申請，現已啟動醫療科技評估，待報告出爐後，會再進行下一步的程序安排，包括專家討論、共擬會等，程序上來說通常需要半年左右，預計年底有機會進入討論。

此外，石崇良補充，醫療科技評估所需時間視廠商提供的資料完備程度而定，資料齊備的情況下，大約需要45天，且由於這類新藥的真實世界資料不多，會檢視這些藥物的臨床試驗結果與其療效，以及藥品價格對於健保財務衝擊的程度、成本效益等。

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