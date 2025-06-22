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健康網》低渣飲食可吃豆腐嗎？ 營養師：選這款

2025/06/22 19:20

營養師表示，低渣飲食可以選水分多、結構軟，黃豆含量較低、纖維也較少的嫩豆腐；示意圖。（圖取自photo AC）

營養師表示，低渣飲食可以選水分多、結構軟，黃豆含量較低、纖維也較少的嫩豆腐；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在低渣飲食中，會希望選擇低纖維、好消化的蛋白質來源，像是魚和肉，就是典型的低渣食物，很多人想問的是，能不能選擇豆腐呢？營養師李婉萍表示，雖然豆腐本身也屬於偏低渣的蛋白質，但還是要看種類，可以選水分多、結構軟，黃豆含量較低、纖維也較少的嫩豆腐。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，她被客戶問到「在做低渣飲食時能不能吃豆腐」其實是一個很好但常被忽略的問題。像是纖維少的嫩豆腐可以吃，因為它100公克僅有0.8公克纖維，不過其他種類的豆腐可就不太建議。

●板豆腐（硬豆腐）：含豆量高、比較扎實、纖維較多。

●炸豆腐、豆腐乳：製程更複雜，通常更扎實、重口味，100公克1.6公克纖維。

李婉萍提醒，如果你或家人需要進行低渣飲食，記得挑選嫩豆腐會更合適，吃起來更溫和、腸胃也比較不會有負擔。

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