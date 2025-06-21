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健康 > 心理精神

健康網》側睡改善打呼？ 醫：限輕中度、非萬靈丹

2025/06/21 19:34

據研究，約有3-5成的OSA患者屬於姿勢性OSA，尤其在輕中度病人更為常見，但對於中重度患者來說，則需要更完整的治療計畫；情境照。（圖取自freepik）

據研究，約有3-5成的OSA患者屬於姿勢性OSA，尤其在輕中度病人更為常見，但對於中重度患者來說，則需要更完整的治療計畫；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼有些人發現躺著睡比較會打呼，側睡就好很多，是不是「不藥而癒」？對此，嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，這牽扯到常見但常被忽略的現象—姿勢性阻塞型睡眠呼吸中止症（Positional OSA），據研究，約有3-5成的OSA患者屬於姿勢性OSA，尤其在輕中度病人更為常見，但對於中重度患者來說，則需要更完整的治療計畫。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」發文說明，姿勢性睡眠呼吸中止症定義為：當你仰躺（正躺）睡覺時，睡眠呼吸中止指數（AHI）明顯高於側睡時，且仰躺 AHI 至少是側睡的兩倍以上，這樣就被稱為「姿勢性OSA」。

蔡明劭指出，仰躺容易打呼與呼吸中止是因為，當你平躺睡覺時，舌頭和軟顎容易在地心引力影響下向後塌陷，導致氣道變窄甚至短暫閉合。這會造成：打鼾變大聲、睡眠呼吸中止次數增加、血氧降低、睡眠品質下降。而側睡時，舌頭與下顎位置相對穩定，較不會阻塞氣道，因此症狀明顯改善。

蔡明劭建議，如被診斷為姿勢性OSA，可以試試以下方法：

●養成側睡習慣：使用抱枕、靠墊固定側睡姿勢，有些人會將網球縫在睡衣背後，避免仰躺。

●睡眠姿勢訓練裝置：目前市面上已有穿戴式裝置，可偵測你翻身正躺後震動提醒，幫助你維持側睡。

●減重、戒菸、少喝酒：這些都是改善OSA的基本功，有助於氣道張力與結構穩定。

蔡明劭提醒，並非每個OSA都是「姿勢性」，有些中重度患者，即使側睡也仍有明顯的呼吸中止現象，這類屬於非姿勢性OSA，可能涉及：舌根塌陷，咽喉肌肉過於鬆弛，多部位阻塞（如鼻塞合併軟顎、舌根），這時就不能只靠側睡來應付，而需要更完整的治療計畫，如：正壓呼吸器（CPAP）、上呼吸道手術、口內止鼾裝置（OA）、體重控制與合併治療。

蔡明劭說，「側睡」雖然是姿勢性OSA患者的好幫手，但不是萬靈丹，精準診斷、對症治療，才能安全又有效地改善打鼾與呼吸中止，提升睡眠品質與白天精神。

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