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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》擦A醇會導致肌膚蠟黃？ 醫：紫外線才是元兇

2025/06/23 09:28

許多人擔心使用A醇會讓皮膚變薄，甚至導致肌膚暗沉蠟黃的現象。吳吉妮指出，類維生素A化合物雖本身就帶有黃色，並不會直接導致皮膚變黃，所謂「發黃」多與老廢角質代謝加速有關；情境照。（圖取自freepik）

許多人擔心使用A醇會讓皮膚變薄，甚至導致肌膚暗沉蠟黃的現象。吳吉妮指出，類維生素A化合物雖本身就帶有黃色，並不會直接導致皮膚變黃，所謂「發黃」多與老廢角質代謝加速有關；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著護膚品中維生素A衍生物（如A醇）與維生素C的使用日益普及，許多人關心這些成分是否會讓肌膚變薄或導致暗沉蠟黃。針對這些疑問，食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請臺灣皮膚科醫學會吳吉妮醫師，為大家說明A醇的相關原理及維生素C成分對肌膚色澤的影響，協助您建立正確的保養觀念與使用方式。

Ａ醇透亮 維生素Ｃ美白 給肌膚雙重呵護

許多人擔心使用A醇會讓皮膚變薄，甚至導致肌膚暗沉蠟黃的現象。吳吉妮指出，類維生素A化合物雖本身就帶有黃色，並不會直接導致皮膚變黃，所謂「發黃」多與老廢角質代謝加速有關。當A醇啟動老廢角質代謝更新時，過渡期內新舊角質層排列尚未趨於均勻，光線折射不一，會讓肌膚看似較為暗沉。此為暫時性現象，待角質層恢復穩定後，肌膚即可重現透亮。

針對維生素Ｃ成分是否會反黑的疑問，吳吉妮強調，紫外線才是曬黑的元兇。維生素Ｃ雖具抗氧化功能，卻不具防曬作用。若未做好防曬，肌膚仍會因紫外線而暗沉或老化。因此，無論是否使用維生素Ｃ，每日塗抹防曬化粧品都是必要步驟，可降低紫外線對肌膚的影響。

至於「早Ｃ晚A」保養法，吳吉妮建議，依個人膚質選擇合格且標示完整的產品，從濃度較低、配方單純的品項開始，並搭配保濕與防曬，以減少刺激與色素沉澱的可能。如果出現過敏或不適反應，仍應立即停用並諮詢專業醫師，確認是否適合繼續使用。

食藥署提醒，無論是維生素Ｃ還是維生素A衍生物，正確的使用方法與搭配防曬，是維持肌膚健康與透亮的關鍵。了解成分特性，選擇適合自己的產品，並注意肌膚反應，才能達到理想的保養效果。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1031期

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