健康網》玉米是澱粉！醫揭「偽蔬菜」陷阱：當心減重控糖大破口

蔡明劼提到，玉米雖然是常見配菜，但其實是高碳水的澱粉；玉米筍才是真正的蔬菜。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕玉米是澱粉，玉米筍是蔬菜，還有哪些被誤認為蔬菜的澱粉呢?內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，並不是所有長得像「菜」的食材都能當成蔬菜來吃。根莖類與豆類雖然營養價值高，卻多屬澱粉來源，若誤當蔬菜吃，恐成為減重與控糖的隱形破口；但像紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡等蔬菜，則對體重和血糖控制較有利。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，在選購蔬菜時，應特別注意熱量與碳水化合物含量。像是玉米筍、紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥等，雖然口感各異，實際上都是低熱量、低碳水的蔬菜類，適合取代傳統葉菜類食用，對於控制體重與血糖較為友善。

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但玉米、芋頭、蓮藕、山藥、栗子、鷹嘴豆、黃帝豆、豌豆、菱角等，則屬於全榖雜糧類（澱粉主食類），應該當成飯的替代品，而非當作青菜食用。舉例來說，玉米雖然是常見配菜，但其實是高碳水的澱粉；玉米筍才是真正的蔬菜。同樣地，山藥與芋頭也是常見誤會來源，尤其在減醣或控糖飲食中，應更加留意其攝取量。

蔡明劼表示，蓮藕、山藥屬於全榖雜糧類（澱粉主食類），應該當成飯的替代品，而非當作青菜食用。（圖取自photoAC）

熱量低 碳水低的蔬菜類

●玉米筍：熱量與碳水都很低，適合炒菜、燉湯。

●甜菜根：帶點甜味但仍屬低碳蔬菜。

●紅蘿蔔：含β-胡蘿蔔素，請注意它不是澱粉。

●白蘿蔔：體積大，熱量低，是很棒的減重食材。

●牛蒡：富含膳食纖維，整體碳水不算低。

●洋蔥：炒菜常見，雖然有甜味但仍屬蔬菜。

蔡明劼說，炒菜常見的洋蔥，雖然有甜味但仍屬蔬菜。（圖取自freepik）

全榖雜糧類（澱粉類主食）

下列食物請當成「飯的替代品」，而不是當青菜吃。 想減肥、控制血糖的人特別要留意控制份量：

●山藥：易被誤認為蔬菜的高碳水食材。

●鷹嘴豆：屬於澱粉，優點是蛋白質含量高。

●黃帝豆：高碳水豆類，屬於主食。

●豌豆：澱粉類雜糧，蛋白質含量也不錯。

●栗子：很高的澱粉含量，應該不意外。

●菱角：澱粉含量高，有些人會看成蝙蝠。

●玉米：玉米是澱粉，玉米筍才是蔬菜。

●蓮藕：雖爽脆，但也是澱粉來源。

●芋頭：常見的根莖類美食，但有人不喜歡。

​蔡明劼提醒不是外表像菜，就真的是菜。小心吃錯類別，變成控制體重與血糖最大的盲點！

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