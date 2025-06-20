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健康網》上班一整天眼睛乾又痛？ 醫：恐長期處在「乾眼症加劇區」
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少人為眼睛乾、澀、痛感到困擾，甚至有人出現灼熱感和持續性的疲勞感而就醫。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，恐怕是長期處在「乾眼症加劇區」而不自知！
粘靖旻指出，4大加劇乾眼症的環境殺手分別是長時間注視電子螢幕環境、長時間待在空調環境與低濕度場所、污染與過敏原密集環境，以及風吹日曬的戶外環境。
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長時間電子螢幕環境
粘靖旻指出，當我們專注看螢幕時，眨眼次數會從正常的每分鐘15-20次，大幅減少到每分鐘只有5-7次！這讓淚液過度蒸發，眼球表面得不到足夠保護。
空調環境與低濕度場所
冷氣、暖氣都會大幅降低室內濕度，加速淚液蒸發！許多辦公室、百貨公司、飛機艙內的濕度低於30%，而眼睛舒適的環境濕度應該在45-65%之間。
污染與過敏原密集環境
空氣中的PM2.5、花粉、灰塵、甚至香水和化學清潔劑，都會刺激眼球表面，導致淚液分泌異常和淚膜不穩定。
粘靖旻提醒，如果發現空氣品質不佳時，眼睛症狀明顯惡化，或是季節交替時特別不適，很可能是環境過敏原在作祟！
風吹日曬的戶外環境
戶外活動也是乾眼症的高風險場景！強風、陽光直射、高溫環境都會加速淚液蒸發，破壞眼表健康。
粘靖旻提醒，別讓環境因素偷走你的眼睛健康！了解這些「乾眼症加劇區」，有意識地保護自己的眼睛，才能長保明亮視力！如果有持續的眼睛不適，不要自行猜測或拖延，請盡快到眼科門診檢查，讓專業醫師評估，給予最適合的治療建議。
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