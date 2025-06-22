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健康網》是紅茶還是烏龍茶？ 一探紅烏龍的「誕生」

2025/06/22 06:30

農糧署說明，紅烏龍是利用夏秋季節的茶菁，加上紅茶揉捻製程加重發酵程度，製成茶湯橙紅、明亮如紅茶的烏龍茶；示意圖。（圖取自photo AC）

農糧署說明，紅烏龍是利用夏秋季節的茶菁，加上紅茶揉捻製程加重發酵程度，製成茶湯橙紅、明亮如紅茶的烏龍茶；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅茶、綠茶、烏龍茶，究竟「紅烏龍」是哪種茶呢？農糧署說明，紅烏龍是融合烏龍與紅茶工藝，利用夏秋季節的茶菁，加上紅茶揉捻製程加重發酵程度，製成茶湯橙紅、明亮如紅茶的烏龍茶。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，主要產於臺東縣鹿野鄉的紅烏龍，屬於焙香型、球形烏龍茶，為烏龍茶中發酵程度最高者，水色有別於其他烏龍茶。聞起來熟果香馥郁、茶湯醇厚圓滑，冷熱皆宜，冷泡更能展現滑順回甘口感。

農糧署說，紅烏龍主要產地為花東地區的福鹿茶區，是台灣東部重要的茶葉產區，主要栽種金萱、大葉烏龍等品種，面對產業困境，茶區轉向創新製程，無論你是喜歡紅茶香氣，還是喜歡烏龍韻味，紅烏龍都值得你細細品味。

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