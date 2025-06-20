高雄長庚接手半年 喜迎首位「大同寶寶」誕生

長庚接手大同醫院半年多，近日迎接首位「大同寶寶」誕生。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今（2025）年1月1日與長庚法人醫療合作後，近日迎來首位在新醫療團隊照護下出生的男嬰，象徵醫院邁入全新階段的里程碑。

6月18日上午，36歲林姓產婦在大同醫院順利接受剖腹產，平安誕下重達3695公克的健康男寶寶。林女士是首次懷孕，因初期孕期不穩，在友人的推薦下前往高雄長庚醫院婦產科醫師賴韻如門診產檢，今年初賴韻如醫師在大同醫院開診，林女士因工作地點就在附近，因此後續選擇就近到大同醫院接受完整的產前檢查，並在醫師團隊的照護下，幸運產下長庚接手後的首位「大同寶寶」。

請繼續往下閱讀...

大同醫院指出，林女士生產當天，手術由賴韻如主導，結合麻醉科、小兒科與護理團隊緊密合作，展現出醫學中心等級的醫療協作與緊急應變能力。手術過程順利，寶寶出生後立即由兒科醫師評估健康狀況，確認體溫、心跳、呼吸與肌張力皆屬正常，隨即交由婦幼中心的專業護理團隊接手照護，母子均安。

大同醫院院長林孟志表示，此次「大同寶寶」的誕生，不僅是醫院全面升級後的成果，也象徵大同醫院邁入嶄新的醫療階段。自1月1日以來，大同提供24小時兒科專科醫師急診服務，截至5月底已服務1120人次，兒科中重度嬰兒病房亦成功收治13位病童，並提供10個兒童次專科門診服務，未來將持續強化婦產科、兒科等高需求科別的服務能量，擴展社區民眾的就醫選擇與便利性，同時結合長庚醫療體系的資源與管理優勢，提供更精準、更人性化的醫療照護。

長庚經營的大同醫院首位「大同寶寶」，也是產婦林女士的頭一胎。（大同醫院提供）

大同醫院提供孕產婦產前檢查、生產、產後復原到新生兒照護等醫療服務。（大同醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法