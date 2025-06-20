自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

高雄長庚接手半年 喜迎首位「大同寶寶」誕生

2025/06/20 17:24

長庚接手大同醫院半年多，近日迎接首位「大同寶寶」誕生。（大同醫院提供）

長庚接手大同醫院半年多，近日迎接首位「大同寶寶」誕生。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今（2025）年1月1日與長庚法人醫療合作後，近日迎來首位在新醫療團隊照護下出生的男嬰，象徵醫院邁入全新階段的里程碑。

6月18日上午，36歲林姓產婦在大同醫院順利接受剖腹產，平安誕下重達3695公克的健康男寶寶。林女士是首次懷孕，因初期孕期不穩，在友人的推薦下前往高雄長庚醫院婦產科醫師賴韻如門診產檢，今年初賴韻如醫師在大同醫院開診，林女士因工作地點就在附近，因此後續選擇就近到大同醫院接受完整的產前檢查，並在醫師團隊的照護下，幸運產下長庚接手後的首位「大同寶寶」。

大同醫院指出，林女士生產當天，手術由賴韻如主導，結合麻醉科、小兒科與護理團隊緊密合作，展現出醫學中心等級的醫療協作與緊急應變能力。手術過程順利，寶寶出生後立即由兒科醫師評估健康狀況，確認體溫、心跳、呼吸與肌張力皆屬正常，隨即交由婦幼中心的專業護理團隊接手照護，母子均安。

大同醫院院長林孟志表示，此次「大同寶寶」的誕生，不僅是醫院全面升級後的成果，也象徵大同醫院邁入嶄新的醫療階段。自1月1日以來，大同提供24小時兒科專科醫師急診服務，截至5月底已服務1120人次，兒科中重度嬰兒病房亦成功收治13位病童，並提供10個兒童次專科門診服務，未來將持續強化婦產科、兒科等高需求科別的服務能量，擴展社區民眾的就醫選擇與便利性，同時結合長庚醫療體系的資源與管理優勢，提供更精準、更人性化的醫療照護。

長庚經營的大同醫院首位「大同寶寶」，也是產婦林女士的頭一胎。（大同醫院提供）

長庚經營的大同醫院首位「大同寶寶」，也是產婦林女士的頭一胎。（大同醫院提供）

大同醫院提供孕產婦產前檢查、生產、產後復原到新生兒照護等醫療服務。（大同醫院提供）

大同醫院提供孕產婦產前檢查、生產、產後復原到新生兒照護等醫療服務。（大同醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中